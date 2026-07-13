Șeful AIE îndeamnă Uniunea Europeană să renunțe la interdicția privind exploatările petroliere în Arctica

Uniunea Europeană ar trebui să anuleze moratoriul actual asupra forajelor în Arctica, unde Norvegia insistă să foreze dacă i se permite, a declarat Fatih Birol, directorul executiv al Agenției Internaționale pentru Energie (AIE).

Moratoriul UE asupra forajelor în Arctica a fost adoptat în 2021 ca urmare a angajamentelor climatice și a preocupărilor legate de mediu ale blocului comunitar. Interdicția nu permite forajele în regiunile nordice ale Norvegiei din Marea Barents, unde se estimează că sunt majoritatea resurselor de petrol și gaze norvegiene rămase neexploatate.

Norvegia, care nu este membră UE, dar este cel mai mare furnizor de gaze pentru piețele europene, a făcut lobby în ultimele luni pe lângă blocul comunitar pentru a renunța la opoziția față de forajele în Arctica. Războiul din Iran și cea mai mare întrerupere a aprovizionării cu petrol și gaze din istorie au contribuit la argumentele Norvegiei conform cărora Europa are nevoie de o aprovizionare fiabilă din locuri aflate în afara zonelor de conflict.

Birol, directorul AIE, a solicitat o revizuire a moratoriului după o întâlnire cu ministrul norvegian de finanțe, Jens Stoltenberg, la Bruxelles.

„Susțin ca Comisia Europeană să analizeze foarte atent această problemă, deoarece este extrem de importantă pentru securitatea energetică europeană”, a declarat Birol, conform unui articol publicat de Bloomberg.

„Lumea are nevoie de fiecare picătură de petrol din Norvegia”, a adăugat șeful agenției internaționale.

Într-o postare pe X, Birol a scris că, în timpul întâlnirii cu oficialul norvegian, „am subliniat importanța Norvegiei pentru securitatea energetică europeană, pe măsură ce țările își reevaluează strategiile energetice.”

În același timp, investitorii europeni îndeamnă Comisia Europeană să mențină moratoriul.

Norvegia a susținut ani de zile că o linie arbitrară care definește zona arctică nu ar trebui considerată linia de demarcație pentru exploatările de petrol și gaze.

„Desigur, există preocupări legate de mediu pe care trebuie să le luăm în considerare”, a declarat Stoltenberg săptămâna aceasta. „Dar a spune nu, nu trebuie să existe explorări de petrol și gaze în Arctica nu are sens pentru Norvegia.”

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