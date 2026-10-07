Șefii Vămii și Poliției de Frontieră Halmeu, arestați – ar fi organizat grupul infracțional acuzat de luare de mită în formă continuată

Șefii Biroului Vamal de Frontieră Halmeu și Sectorului Poliției de Frontieră Halmeu, din județul Satu Mare, au fost arestați preventiv pentru 30 de zile.

Tribunalul Bihor a dispus aceeași măsură pentru alți șase polițiști de frontieră și funcționari vamali.

Cei doi șefi sunt acuzați de constituirea unui grup infracțional organizat și luare de mită în formă continuată. Instanța a admis marți seară propunerea procurorilor DNA Oradea, după ce inculpații fuseseră reținuți cu o zi înainte.

Persoanele arestate pot contesta măsura în termen de 48 de ore de la pronunțare.

Ancheta îi vizează pe cei opt arestați, dar și alte 39 de persoane: un agent de poliție de frontieră cu statut de inculpat și încă 38 de ofițeri, agenți de poliție de frontieră și funcționari vamali.

Potrivit procurorilor, cei doi șefi ar fi constituit și coordonat un grup infracțional organizat prin care ar fi fost colectată mită de la șoferii care tranzitau punctul de trecere a frontierei dintre Ucraina și România.

Banii ar fi fost primiți în legătură cu îndeplinirea sau neîndeplinirea atribuțiilor de serviciu.

Aproape 100 de percheziții în dosar

Reamintim că procurorii DNA au efectuat, luni, aproape 100 de percheziții în șase județe într-un dosar de corupție în care sunt vizați mai mulți polițiști de frontieră și lucrători vamali.

În baza autorizațiilor emise de instanța competentă, sunt efectuate percheziții domiciliare în 96 de locații situate pe raza județelor Satu Mare, Bihor, Sălaj, Maramureș, Cluj și Mureș, fiind vizate sediile a două instituții publice și domiciliile unor persoane fizice.

„Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Oradea efectuează cercetări într-o cauză penală ce vizează suspiciuni privind săvârșirea, în perioada 2025-2026, a unor infracțiuni de corupție de către polițiști de frontieră și lucrători vamali din cadrul structurilor de frontieră, care ar fi primit diferite sume de bani în legătură cu îndeplinirea atribuțiilor de serviciu în cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Halmeu, județul Satu Mare”, se precizează în comunicat.

În cauză, procurorii beneficiază de sprijinul lucrătorilor din cadrul Direcției Generale Anticorupție, Inspectoratului Județean de Jandarmi Bihor, Grupării de Jandarmi Mobile Cluj-Napoca și Inspectoratelor de Poliție Județene Bihor și Cluj.

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