Șefii Romgaz avertizează asupra pericolului reducerii salariilor la top-management: „O schimbare forțată a echipei de conducere ar putea duce la scăderea ratingului și blocarea derulării proiectului Neptun Deep”

Conducerea Romgaz atrage atenția asupra efectelor negative ale proiectului de lege privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice care prevede reducerea remunerării conducerilor executive și a membrilor consiliilor de administrație. Conform proiectului de lege, aprobat de guvern în 29 august, indemnizațiile lunare vor fi plafonate la maximum trei salarii medii brute, iar componenta variabilă va fi plafonată la maximum două salarii medii brute pe an, o singură dată anual. Proiectul, cu unele amendamente, a fost asumat în Parlament de către Guvernul României în data de 1 septembrie.

„În sectorul de petrol și gaze, aceste plafoane maximale atât pentru conducerea executivă, cât și pentru consiliul de administrație sunt total necompetitive, situându-se considerabil sub nivelul pe care companiile concurente (care nu sunt controlate de stat) le oferă”, se arată în documentul publicat pe site-ul companiei.

Romgaz, companie strategică a statului și listată, ar fi net dezavantajată față de concurența reprezentată de companiile energetice private care nu trebuie să supună acestor reglementări. Astfel că remunerația conducerii executive ar scădea la nivelul unor poziții de middle management, sau chiar mai jos, din companii concurente sau comparabile, ceea ce ar face imposibilă sau menținerea unor profesioniști cu experiență în funcții cheie precum CEO, adjunct de CEO sau director financiar (CFO).

„În plus, s-ar ajunge la situația paradoxală ca executivii companiei să fie remunerați mai puțin decât unii dintre directorii aflați în subordinea acestora, afectând echilibrul organizațional și credibilitatea guvernanței. Riscul imediat este ca actuala conducere executivă să nu accepte noile condiții de remunerare și, prin urmare, să fie demisă, nu ca urmare a neîndeplinirii unor criterii de performanță, ci din cauza constrângerilor legislative”, mai scrie în document.

Calitatea guvernanței corporative este atent monitorizată de agențiile de rating, iar „O asemenea înlocuire forțată a echipei de conducere ar genera un șoc pentru stabilitatea companiei și ar putea fi percepută negativ de către investitori și agențiile de rating”. Agenția Fitch deja a cotat Romgaz la ratingul BBB- cu perspectivă negativă, iar o înrăutățirea a acestuia ar pune în pericol continuarea unor investiții esențiale, precum Neptun Deep.

„O astfel de intervenție abruptă ar putea declanșa imediat o retrogradare sub investment grade, plasând compania în categoria junk și crescând semnificativ costurile de finanțare cât și posibilitatea finanțării. Consecințele s-ar resimți imediat asupra programului de finanțare prin obligațiuni. Dacă prima emisiune, de 500.000.000 EUR, a fost un succes, cea de-a doua tranșă, esențială pentru finanțarea proiectului Neptun Deep, ar deveni mult mai dificil de realizat sau chiar imposibilă. Costurile ar crește, baza de investitori s-ar restrânge dramatic, iar riscul de întârziere a obținerii finanțării sau de subscriere parțială ar deveni iminent”, explică conducerea companiei.

„În final, proiectul Neptun Deep, cel mai important proiect strategic al ROMGAZ și al României în domeniul energetic, ar fi pus sub presiunea posibilității asigurării finanțării. Creșterea costului capitalului ar reduce rentabilitatea investiției, iar întârzierile ar afecta fluxurile de numerar și credibilitatea companiei în relația cu partenerii și investitorii. Prin urmare, modificările aduse la OUG nr. 109/2011 nu sunt doar o chestiune de politică de remunerare. Ele reprezintă o amenințare sistemică la adresa stabilității manageriale și financiare a ROMGAZ, cu potențial de a declanșa demiteri la nivel executiv, de a compromite ratingul internațional al companiei și de a pune în pericol finanțarea proiectului Neptun Deep”, mai adaugă diectorii Romgaz.

