Șefii celor mai mari companii energetice din lume descriu o imgine sumbră a pieței energetice globale – riscurile escaladării conflictului din Orientul Mijlociu

Directorii generali din industria petrolieră globală au prezentat o imagine sumbră a urmărilor perturbării aprovizionării cu petrol și gaze ca urmare a războiului din Iran la conferința anuală CERAWeek oranizată de S&P Global în Houston – Texas, relatează CNBC.

Aceștia au avertizat că perturbarea este mai mare decât realizează în prezent piețele și că este puțin probabil ca prețurile să revină curând la nivelurile de dinainte de război.

Directorii executivi ai celor mai puternice companii de petrol și gaze din lume au transmis un mesaj foarte sumbru săptămâna trecută despre impactul războiului din Iran asupra aprovizionării cu energie și consecințele pe termen lung pentru economia globală.

Directorii generali s-au reunit la Houston, Texas, pentru conferința anuală CERAWeek organizată de S&P Global pe teme energetice și pentru a face un bilanț al războiului. Aceștia au avertizat că piața nu reflectă amploarea reală a perturbării aprovizionării cu petrol și gaze.

Asia și Europa se vor confrunta cu penurii de combustibil dacă războiul se prelungește, a fost avertismentul transmis. Prețurile petrolului vor rămâne ridicate chiar dacă conflictul se încheie, pe măsură ce țările își vor reface rezervele strategice epuizate, au spus ei.

„Pur și simplu nu poți scoate de pe scena mondială 8 până la 10 milioane de barili de petrol pe zi și aproximativ 20% din piața [gazelor naturale lichefiate] fără a avea repercusiuni semnificative”, a declarat Ryan Lance, directorul executiv al ConocoPhillips, participanților la CERAWeek.

Iranul a impus practic o blocadă economică împotriva producătorilor de petrol din Orientul Mijlociu prin închiderea Strâmtorii Ormuz, a declarat șeicul Nawaf al-Sabah, directorul general al Kuwait Petroleum Corporation. Strâmtoarea este artera vitală prin care trec exporturile de petrol ale producătorilor arabi din Golf pentru a ajunge pe piețele globale.

„Acesta este un atac nu doar împotriva țărilor din Golf, ci este un atac care ține ostatică economia mondială”, a declarat al-Sabah în cadrul conferinței. Directorul general a avertizat că războiul va avea un „efect de domino” asupra economiei globale.

„Costurile acestui război nu se încadrează în limitele geografice ale acestei regiuni”, a spus al-Sabah. „Se extind de-a lungul întregului lanț de aprovizionare.”

Șocul petrolier de acum este cel mai grav de la embargoul petrolier al țărilor arabe împotriva SUA și a altor națiuni occidentale din cauza sprijinului acordat Israelului în războiul din Orientul Mijlociu din 1973, a declarat Paul Sankey, analist independent la Sankey Research.

„Este cel mai rău lucru pe care l-am văzut”, a spus Sankey, care și-a început cariera la Agenția Internațională pentru Energie în 1990. „Nu am mai văzut așa ceva, probabil din 1973. Nu am văzut niciodată Strâmtoarea Ormuz închisă.”

„Ne aflăm într-o situație de facto în care iranienii controlează strâmtoarea”, a spus Sankey. „Așadar, situația este extrem de gravă.”

Apel către armata americană pentru a proteja activele energetice

Comentariile directorilor executivi au contrastat cu eforturile administrației Trump de a liniști o industrie îngrijorată și o piață volatilă a petrolului.

Secretarul pentru Energie, Chris Wright, a declarat pentru CNBC că piața se confruntă cu o „perioadă scurtă de perturbări”. Dar prețul merită plătit pentru a obține beneficiile pe termen lung ale dezarmării Iranului, a spus el.

Însă prețul este prea mare pentru o industrie de petrol și gaze ale cărei active sunt acum expuse atacurilor. Conoco „imploră” administrația Trump să asigure „protecție militară în jurul activelor deținute de SUA în Qatar și a sutelor de milioane de dolari investiți în acestea”, a spus Lance.

Iranul a forțat închiderea celui mai mare hub de gaze naturale lichefiate din lume, din Qatar, după atacurile cu drone. Conoco este un investitor major în acest hub de GNL din Qatar. „A trebuit să evacuăm o parte din personalul nostru, personalul neesențial”, a spus Lance.

Prețurile petrolului vor rămâne ridicate

Prețurile petrolului au fost volatile în această săptămână, scăzând ori de câte ori creșteau speranțele pentru o încheiere negociată a războiului și crescând atunci când tensiunile se reaprindeau. Luni, președintele Donald Trump a renunțat la amenințarea de a bombarda centralele electrice iraniene. Pe parcursul săptămânii, el a susținut că Iranul dorește să încheie un acord pentru a pune capăt conflictului.

Dar, în cele din urmă, investitorii au rămas neîncrezători, prețurile petrolului stabilizându-se vineri la cel mai ridicat nivel din ultimii trei ani. Prețurile țițeiului din SUA au crescut cu 49%, ajungând la 99,64 dolari pe baril de când SUA și Israelul au atacat Iranul pe 28 februarie. Prețurile petrolului Brent, referința internațională, au crescut cu peste 55%, ajungând la 112,57 dolari pe baril.

„Aud multe discuții despre prețuri și altele asemenea, toate interesante, dar fluxurile fizice de petrol sunt cele care contează”, a declarat CEO-ul Shell, Wael Sawan. „Clienții noștri au nevoie de petrol fizic, au nevoie de electricitate.”

Directorul general al Chevron, Mike Wirth, a declarat că oferta fizică de petrol este mult mai limitată decât indică prețurile de pe piața futures. Piața reacționează pe baza „informațiilor insuficiente” și a „percepției”, a declarat directorul general.

Penuria de combustibil

Aprovizionarea cu combustibili se confruntă cu o perturbare și mai mare decât în cazul petrolului, a declarat Sawan, CEO al Shell. Aprovizionarea cu combustibil pentru avioane este deja afectată, urmează motorina, și din luna aprilie, benzina, a spus el.

Războiul a declanșat un efect de domino al penuriei care se răspândește în principalele economii asiatice și va ajunge în Europa începând din aprilie, a spus CEO-ul Shell. Guvernele din întreaga lume își stochează și își protejează propriile resurse, a spus el.

Prețurile combustibilului pentru avioane și ale motorinei au crescut la 200 de dolari pe baril, respectiv 160 de dolari pe baril, a declarat CEO-ul TotalEnergies, Patrick Pouyanné. China a interzis exporturile de produse petroliere, iar Thailanda raționalizează benzina, a spus el.

„Criza începe să aibă un impact real asupra clienților”, a declarat Pouyanné pentru CNBC. „Totul va depinde de cât va dura acest conflict”, a spus CEO-ul. „Sper că nu va dura prea mult. Altfel vom avea consecințe foarte, foarte dramatice.”

Escaladare probabilă

Este puțin probabil ca războiul să se încheie curând, iar riscul de escalada reeste mare, a declarat Vali Nasr, expert în probleme iraniene la Universitatea Johns Hopkins. Iranul nu dorește să încheie un armistițiu cu Donald Trump, a spus Nasr. Teheranul dorește o înțelegere majoră care să le ofere controlul asupra strâmtorii, compensații economice și garanții de securitate, a spus el.

Iranul poartă un război total, în timp ce SUA desfășoară o campanie limitată cu atacuri aeriene, a declarat Jim Mattis, secretarul apărării din timpul primului mandat al lui Trump. Scopul schimbării regimului la Teheran este iluzoriu, a spus el. Conflictul se află într-un impas, fiind probabil să escaladeze și mai mult, a spus Mattis.

Marina SUA va încerca să protejeze rutele maritime de la Golful Persic prin Strâmtoarea Hormuz și din Golful Oman, a spus el. Iranienii au sute de kilometri de rute maritime pe care le pot ataca și care ar trebui să fie apărate, a adăugat el.

Războiul ar putea distruge modelul economic dezvoltat de națiunile arabe din Golf. Irakul, Qatarul, Emiratele Arabe Unite și, eventual, Arabia Saudită ar putea înregistra scăderi de 30% a produsului lor intern brut anualizat, a spus Sankey.

SUA nu și-a consultat aliații arabi din Golf înainte de a intra în război, iar Trump nu va putea pur și simplu să declare victoria și să plece, a spus Mattis. Iranienii au un cuvânt de spus asupra momentului în care se va termina războiul, consideră el.

„Nu cred că putem pur și simplu să renunțăm la el”, a spus Mattis. „Suntem într-o situație dificilă.”

***