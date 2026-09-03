Șefa tranziției verzi a UE propune noi taxe pe petrol, și creșterea datoriei comune pentru intensificarea luptei împotriva încălzirii globale

Uniunea Europeană trebuie să ia în considerare propuneri „îndrăznețe” pentru a-și permite costurile mari ale luptei cu schimbările climatice, a declarat pentru Politico șefa Comisiei Europene pentru concurență și tranziție verde, socialista Teresa Ribera.

Ea a sugerat că UE ar trebui să aleagă între un buget mai mare, o datorie comună mai mare și o taxă pe profiturile companiilor petroliere pentru a asigura sutele de miliarde necesare pentru investiții pentru a proteja economiile și cetățenii europeni de urmările schimbărilor climatice.

„Amploarea provocării necesită investiții semnificative și susținute, publice și private, și este urgent să se identifice mijloacele adecvate”, a spus ea. „Bugetele naționale și resursele europene tradiționale nu vor fi suficiente. Atunci când ne confruntăm cu amenințări comune, suntem mai puternici și mai eficienți împreună. Securitatea climatică merită același nivel de ambiție colectivă.”

Ribera nu a făcut propuneri concrete, dar a adăugat: „A venit momentul să dezbatem despre cum vom face față provocărilor. Încă nu se întrevede un răspuns clar. Fie că avem nevoie de mai mult spațiu fiscal, fie de un buget comun mai mare, de utilizarea în continuare a euroobligațiunilor verzi și/sau de reînvierea propunerii [Secretarului General al Națiunilor Unite, António] Guterres de a impozita marile companii petroliere pentru a finanța un fond de reziliență.”

Sugestiile vor fi probabil primite cu o reacție mixtă. Mai multe cheltuieli și datorii sunt un tabu pentru țările mai frugale ale blocului comunitar, cum ar fi Germania, care deja pledează pentru un buget al UE mai mic decât cel propus de Comisie.

În același timp, Germania, Portugalia, Italia, Polonia, Austria și Spania, țara natală a lui Ribera, insistă asupra unei impozitări suplimentare a companiilor petroliere, având în vedere recentul șoc al prețurilor la energie. De la începutul războiului din Iran, companiile energetice au acumulat profituri suplimentare de ordinul miliardelor. Și Guterres a făcut în repetate rânduri sugestii similare.

Ribera a menționat efectele vremii extreme din această vară ca o avertizare pentru nevoia urgentă ca UE să investească pentru a face față mai bine schimbărilor climatice, reiterând afirmațiile șefului Comisiei pentru climă, Wopke Hoekstra. Executivul UE estimează că blocul comunitar are nevoie de 70 de miliarde de euro pe an pentru a se pregăti pentru amenințările unei clime mai calde.

„Schimbările climatice au impact asupra economiei și a bunăstării oamenilor”, a spus ea, menționând că „PIB-ul Franței stagnează din cauza caniculei; serviciile de urgență din spitale nu pot face față cererii… barajele trebuie demolate pentru a răci centralele nucleare, în timp ce incendiile și pierderile de recolte agricole amenință vieți și securitatea alimentară.”

Referindu-se la inundațiile catastrofale din Nepal, ea a adăugat: „Și, de departe, asistăm la imaginile terifiante ale ghețarilor care se topesc și ucid sute de oameni.”

Țările europene, a spus Ribera, „nu sunt pregătite” pentru agravarea schimbărilor climatice. „Nu ne putem asigura împotriva tuturor acestor riscuri, iar bugetele publice nu vor putea acoperi totul.”

Din acest motiv, „trebuie promovată o abordare îndrăzneață a politicilor climatice în general”, a susținut ea. „Europa trebuie să investească serios în pregătire și reziliență.”

Comisia lucrează la un pachet de măsuri menite să îmbunătățească pregătirea Europei pentru schimbările climatice, care va fi prezentat în octombrie sau noiembrie. Dar blocul comunitar trebuie, de asemenea, să își sporească puterea financiară, a spus ea.

„Ambiția fără mijloacele de a acționa riscă să fie o iluzie, fără rezultate concrete”, a avertizat Ribera. „Și nu mai putem pierde timpul.”

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