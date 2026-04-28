Șefa socialiștilor europeni spune că Sorin Grindeanu i-a promis că nu va face coaliție cu AUR pentru a guverna România

De Razvan Diaconu

28 aprilie, 2026

Lidera grupului socialiștilor din Parlamentul European, Iratxe Garcia Perez, și-a reiterat marți ”încrederea deplină” în PSD și a afirmat că liderul partidului Sorin Grindeanu a asigurat-o că nu există niciun acord cu extrema dreaptă din România pentru a forma un guvern.

„Reiterez încrederea deplină în PSD. Ieri (luni – n.r.) au fost niște declarații foarte clare și directe din partea liderului de partid. PSD a decis să iasă din guvern pentru că nu au reușit să treacă unele dintre propunerile lor, care, într-un guvern de coaliție, sunt legitime. Nu s-a întâmplat așa, iar acesta a fost motivul pentru care colegii noștri, printr-un referendum intern în partid, aproape în unanimitate, au decis să iasă din guvern”, a declarat Iratxe Garcia Perez în conferința de presă a grupului său politic din Parlamentul European, la Strasbourg.

Eurodeputata spaniolă a răspuns unei întrebări din partea presei străine privind impactul pe care l-ar avea asupra grupului său posibilitatea ca social-democrații să formeze un guvern cu extrema dreaptă în România.


„Liderul PSD a spus că nu există niciun acord cu extrema dreaptă pentru a forma un guvern”, a spus lidera grupului S&D și și-a exprimat speranța ca Partidul Popular European să aibă aceeași poziție și „atunci când va exista un guvern, în niciun caz să nu fie un guvern cu extrema dreaptă”.

Cititi si: Premierul Ilie Bolojan, după alianța PSD-AUR pentru moțiune: „Asistăm de facto la o nouă coaliție care se formează. Cine dărâmă trebuie să spună ce pune în loc”

***


