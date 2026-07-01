Germania ar trebui să pună capăt boicotării petrolului şi gazelor ruseşti pentru a-şi consolida economia aflată în declin, a declarat pentru Reuters lidera partidului de extremă dreapta Alternativa pentru Germania, Alice Weidel (foto).

Weidel a declarat că AfD poate câştiga două alegeri federale cheie în lunile următoare, descriindu-le ca fiind etape importante pentru asigurarea postului de cancelar german imediat ce vor avea loc următoarele alegeri naţionale în 2029.

„Energia ieftină din Rusia a fost secretul succesului programului ‘Made in Germany’. Avem din nou nevoie de ea”, a spus Weidel.

„Pierderea acestei energii ne-a dat înapoi cu ani de zile. Sute de mii de locuri de muncă au fost pierdute. Ne-a făcut dependenţi de Statele Unite, care ne vând energie la preţuri mult mai mari”, a adăugat ea.

Înainte de sancţiunile impuse după invazia Moscovei în Ucraina în 2022, Rusia furniza peste o treime din importurile de ţiţei ale Germaniei şi peste jumătate din gazele sale naturale.

Germania a avut totodată dificultăţi în a se redresa după şocul cauzat de închiderea conductei submarine Nord Stream, care a fost afectată de explozii în septembrie 2022.

Industria ţării, zdruncinată de o creştere bruscă a costurilor energiei care a urmat, rămâne în stagnare. Şi ca şi cum nu ar fi îndeajuns, gigantul auto Volkswagen ia în considerare desfiinţarea a nu mai puţin de 100.000 de locuri de muncă.

Victoria partidului în Saxonia-Anhalt ar da o lovitură aşa-numitului cordon sanitar de coaliţii menit să blocheze AfD la putere

Comentariile lui Weidel evidenţiază potenţiala fragilitate a alianţei occidentale care stă la baza sprijinului pentru Ucraina. Deşi actualul guvern al Germaniei susţine Ucraina, populaţia este mai divizată, notează Reuters.

Weidel a făcut aceste remarci înaintea alegerilor din septembrie din două state cheie din estul Germaniei, Saxonia-Anhalt şi Mecklenburg-Pomerania de Vest, unde AfD conduce în sondajele de opinie.

În cazul în care AfD ar câştiga controlul, aceste guverne regionale ar contesta politica Berlinului privind migraţia, pe care o consideră prea generoasă, respingând povara financiară asupra administraţiilor locale.

„Saxonia-Anhalt şi Mecklenburg-Pomerania de Vest sunt etape decisive”, a recunoscut Weidel. „Dacă vom câştiga în Saxonia-Anhalt, atunci Mecklenburg-Pomerania de Vest va urma probabil. Pot vedea AfD la cancelarie fie la următoarele alegeri, fie la cele de după”, a adăugat ea.

Pentru partidele politice tradiţionale, cum ar fi creştin-democraţii cancelarului Friedrich Merz, care au respins cooperarea cu AfD, o victorie a partidului de extremă dreapta în Saxonia-Anhalt ar da o lovitură aşa-numitului cordon sanitar de coaliţii menit să blocheze AfD la putere.

Energia din Rusia – o temă potențial câștigătoare în alegeri

Costurile la energie şi perspectiva unei energii ruseşti mai ieftine ar putea convinge alegătorii.

Relaţia Germaniei cu Rusia are o greutate mai mare în est, care s-a aflat sub dominaţie sovietică până la căderea Zidului Berlinului, acum mai bine de 35 de ani. Mulţi de acolo adoptă o poziţie de simpatie faţă de Rusia şi o opinie critică asupra protectorului militar al Germaniei, Statele Unite.

Comentariile lui Weidel despre Rusia vin în urma unei vizite în Rusia, efectuată la începutul acestei luni de către Markus Frohnmaier, un important deputat AfD. Acesta s-a întâlnit cu Aleksei Miller, şeful gigantului energetic rus Gazprom, şi a cerut redeschiderea conductei de gaze Nord Stream.

Frohnmaier a respins criticile la adresa călătoriei sale, spunând că a înţeles că investitorii americani examinează redeschiderea rutei Nord Stream către Germania, o mişcare care ar putea determina Germania să plătească o taxă pentru a extrage gaz rusesc.

„Trebuie să fim atenţi în Germania să nu ratăm fereastra de oportunitate de a reveni pe piaţa rusă”, a declarat el pentru Reuters. „Domnul Miller a declarat că va fi nevoie de un interval de trei luni pentru reluarea furnizării de gaze”, a adăugat Frohnmaier.

Parlamentar creștin-democrat: „Romantizarea Rusiei este folosită de AfD”

Roderich Kiesewetter, membru al parlamentului din partea creştin-democraţilor din Merz, a declarat că poziţia pro-rusă a AfD distorsionează dezbaterea publică din Germania.

„Romantizarea Rusiei este folosită de AfD, în special având în vedere viitoarele alegeri din estul Germaniei”, a atenţionat Kiesewetter.

Weidel a respins acuzaţiile conform cărora partidul său ar fi extremist, aşa cum a fost clasificat de agenţia de spionaj germană anul trecut.

„Felul în care ne vedem pe noi înşine şi modul în care ne judecă rivalii noştri politici sunt la kilometri distanţă”, a spus ea. „Oamenii ne descriu ca fiind de extremă dreapta. De fapt, suntem un partid pentru omul obişnuit. Nu vom întoarce totul cu susul în jos dacă ajungem la putere”, a afirmat Weidel.

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