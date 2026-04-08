cursdeguvernare

Newsletter
Contact
joi

9 aprilie, 2026

logo-conferinte-curs-de-guvernare
Facebook Linkedin Twitter Rss
Europa & Lumea

Șefa opoziției din Taiwan, vizită în China. Cheng Li-wun face apel la reconciliere cu Beijingul

Rss
De Razvan Diaconu

8 aprilie, 2026

Șefa opoziției din Taiwan, Cheng Li-wun (foto), s-a angajat, miercuri, să se inspire din spiritul fondatorului partidului său, Sun Yat-sen, și să caute reconcilierea cu China, scrie Reuters.
Cheng Li-wun, care conduce Kuomintang (KMT), cel mai mare partid taiwanez de opoziție, se află în China într-un moment în care presiunea militară a Beijingului este în creștere.

În plus, iar parlamentul taiwanez dominat de opoziție blochează un plan guvernamental de cheltuieli suplimentare de 40 de miliarde de dolari pentru apărare.

Într-un moment plin de simbolism, în prima sa zi completă în țară, Cheng a depus o coroană de flori la mausoleul lui Sun din orașul Nanjing, situat în estul țării, care a fost și capitala guvernului Republicii Chineze condus de KMT înainte ca acesta să se refugieze în Taiwan în 1949, după ce a pierdut războiul civil împotriva comuniștilor lui Mao Zedong.


„Valorile fundamentale ale idealului lui Sun Yat-sen, conform căruia «toți sub cer sunt egali», au fost întotdeauna egalitatea, incluziunea și unitatea”, a declarat Cheng, într-o transmisiune în direct pe canalele de televiziune taiwaneze. „Ar trebui să colaborăm pentru a promova reconcilierea și unitatea peste Strâmtoarea Taiwan și pentru a crea prosperitate și pace în regiune”, a adăugat ea.

Sun, care a răsturnat ultima dinastie imperială și a fondat Republica Chineză în 1912, a murit de cancer în 1925.

El este încă venerat oficial în Taiwan ca fondator al Republicii Chineze, dar și în China de către Partidul Comunist ca erou național chinez. Mao l-a declarat „marele precursor revoluționar”.

Cheng a spus că formațiunea KMT a respectat, în cele din urmă, principiile fondatoare ale lui Sun și a transformat Taiwanul într-o societate liberă și democratică, deși a menționat și „teroarea albă” din cei 38 de ani de lege marțială sub care a trăit insula până în 1987. „La fel, pe continent, am văzut și am fost martori la progrese și dezvoltări care au depășit așteptările și imaginația tuturor”, a adăugat ea.

China refuză să discute cu președintele Taiwanului, Lai Ching-te, afirmând că acesta este un „separatist”. Lai susține că numai poporul taiwanez poate decide asupra viitorului său.


Guvernul lui Lai a declarat că Cheng ar trebui să le spună oficialilor chinezi, inclusiv președintelui Xi Jinping, în cazul în care se va întâlni cu acesta, să înceteze hărțuirea militară regulată a insulei de către China și să respecte dreptul poporului taiwanez de a-și alege propriul viitor.

(Citește și: Taiwan vrea să devină partener strategic în AI prin acordul vamal cu SUA – urmărește atragerea de investiții americane pe insulă)

***

Google New Urmărește-ne pe Google News
Rss
Articole recomandate:

Etichete: , , , ,

citește și

lasă un comentariu

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

toate comentariile

articole categorie

Citește și:

Ce înseamnă ”umbrela nucleară” în Europa – Opțiunile României: Cum este asigurată de SUA pentru statele NATO și ce poate oferi Franța

Chestiunea
Umbrela nucleară este o formă de garanție de securitate prin

Lucrăm momentan la conferința viitoare.

Îți trimitem cele mai noi evenimente pe e-mail pe măsură ce apar:
Abonează-te la noutăți