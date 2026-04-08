Șefa opoziției din Taiwan, vizită în China. Cheng Li-wun face apel la reconciliere cu Beijingul

Șefa opoziției din Taiwan, Cheng Li-wun (foto), s-a angajat, miercuri, să se inspire din spiritul fondatorului partidului său, Sun Yat-sen, și să caute reconcilierea cu China, scrie Reuters.

Cheng Li-wun, care conduce Kuomintang (KMT), cel mai mare partid taiwanez de opoziție, se află în China într-un moment în care presiunea militară a Beijingului este în creștere.

În plus, iar parlamentul taiwanez dominat de opoziție blochează un plan guvernamental de cheltuieli suplimentare de 40 de miliarde de dolari pentru apărare.

Într-un moment plin de simbolism, în prima sa zi completă în țară, Cheng a depus o coroană de flori la mausoleul lui Sun din orașul Nanjing, situat în estul țării, care a fost și capitala guvernului Republicii Chineze condus de KMT înainte ca acesta să se refugieze în Taiwan în 1949, după ce a pierdut războiul civil împotriva comuniștilor lui Mao Zedong.

„Valorile fundamentale ale idealului lui Sun Yat-sen, conform căruia «toți sub cer sunt egali», au fost întotdeauna egalitatea, incluziunea și unitatea”, a declarat Cheng, într-o transmisiune în direct pe canalele de televiziune taiwaneze. „Ar trebui să colaborăm pentru a promova reconcilierea și unitatea peste Strâmtoarea Taiwan și pentru a crea prosperitate și pace în regiune”, a adăugat ea.

Sun, care a răsturnat ultima dinastie imperială și a fondat Republica Chineză în 1912, a murit de cancer în 1925.

El este încă venerat oficial în Taiwan ca fondator al Republicii Chineze, dar și în China de către Partidul Comunist ca erou național chinez. Mao l-a declarat „marele precursor revoluționar”.

Cheng a spus că formațiunea KMT a respectat, în cele din urmă, principiile fondatoare ale lui Sun și a transformat Taiwanul într-o societate liberă și democratică, deși a menționat și „teroarea albă” din cei 38 de ani de lege marțială sub care a trăit insula până în 1987. „La fel, pe continent, am văzut și am fost martori la progrese și dezvoltări care au depășit așteptările și imaginația tuturor”, a adăugat ea.

China refuză să discute cu președintele Taiwanului, Lai Ching-te, afirmând că acesta este un „separatist”. Lai susține că numai poporul taiwanez poate decide asupra viitorului său.

Guvernul lui Lai a declarat că Cheng ar trebui să le spună oficialilor chinezi, inclusiv președintelui Xi Jinping, în cazul în care se va întâlni cu acesta, să înceteze hărțuirea militară regulată a insulei de către China și să respecte dreptul poporului taiwanez de a-și alege propriul viitor.

