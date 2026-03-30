Șefa opoziției din Taiwan a acceptat invitația lui Xi Jinping și va vizita China luna aceasta

Președinta celui mai mare partid de opoziție din Taiwan va efectua o vizită în China în luna aprilie, la invitația președintelui Xi Jinping, scrie Reuters.

Fosta deputată Cheng Li-wun (foto) a câștigat alegerile pentru funcția de președintă a formațiunii Kuomintang în octombrie 2025 și a semnalat o orientare către relații mai strânse cu Beijingul.

China, care consideră Taiwanul ca fiind teritoriul său, refuză să discute cu guvernul președintelui Lai Ching-te, pe care îl numește „separatist”, dar primește în mod regulat înalți oficiali ai Kuomintang.

Formațiunea de opoziție a anunțat, luni, într-un comunicat, că președinta Cheng Li-wun este recunoscătoare pentru invitația de vizita China și a acceptat-o „cu bucurie”.

Ea „și-a exprimat speranța că cele două partide (Kuomintang și Partidul Comunist Chinez) vor colabora pentru a promova dezvoltarea pașnică a relațiilor dintre cele două maluri ale Strâmtorii, pentru a consolida schimburile și cooperarea dintre cele două maluri, pentru a asigura pacea în Strâmtoarea Taiwanului și pentru a spori bunăstarea populației”, se mai arată în comunicat.

Agenția de știri de stat chineză Xinhua a transmis că Cheng va efectua vizita în perioada 7-12 aprilie și va merge la Beijing, Shanghai și în provincia Jiangsu din est.

Cheltuielile pentru apărare, votate în Parlament

Anunțul vine într-un moment în care Guvernul taiwanez încearcă să obțină aprobarea Parlamentului, unde opoziția are majoritate, pentru o sumă suplimentară de 40 de miliarde de dolari destinată cheltuielilor de apărare. Formațiunea Kuomintang a anunțat că susține consolidarea apărării Taiwanului, dar nu va semna „cecuri în alb” și dorește mai multe detalii din partea guvernului.

Președintele american Donald Trump, a cărui administrație a susținut cu tărie planurile Taiwanului de creștere a cheltuielilor pentru apărare, este așteptat în China la mijlocul lunii mai pentru o întâlnire care a fost amânată de la începutul lunii aprilie din cauza războiului dintre SUA și Israel împotriva Iranului.

Guvernul învins al Republicii Chineze, condus la acea vreme de Kuomintang, a fugit în Taiwan în 1949 după ce a pierdut un război civil împotriva comuniștilor lui Mao Zedong. Nu a fost semnat niciun tratat de pace sau armistițiu și niciuna dintre părți nu recunoaște oficial guvernul celeilalte.

La sfârșitul anului 2015, președintele taiwanez Ma Ying-jeou, tot din Kuomintang, a avut o întâlnire istorică cu Xi în Singapore.

