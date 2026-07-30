Adjuncta Direcţiei de Autorizare din cadrul Oficiului pentru Jocuri de Noroc, reținută pentru luare de mită

Directorul general adjunct al Direcţiei Generale de Autorizare Jocuri de Noroc din cadrul Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc (ONJM), Ana-Maria Badea, a fost reţinută joi de DNA sub acuzaţia de luare de mită.

Soţul acesteia, doi inspectori ONJN şi un administrator de firmă au fosta plasaţi sub control judicar pentru 60 de zile.

Procurorii efectuează acte de urmărire penală şi faţă de alte persoane, menționează un comunicat DNA.

Acuzațiile procurorilor anticorupție

Anchetatorii acuză crearea unui mecanism prin care reprezentanţi ai unor operatori economici din domeniul jocurilor de noroc ar fi remis funcţionarilor din cadrul Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc sume de bani cu titlu de mită, în scopul soluţionării favorabile a unor cereri, solicitări ori demersuri administrative aflate în competenţa acestora.

Persoanele urmărite penal în acest dosar

Procurorii anticorupţie au dispus punerea în mişcare a acţiunii penale şi luarea măsurii controlului judiciar pe o perioadă de 60 de zile, începând cu data de 29 sau 30 iulie 2026, faţă de următorii inculpaţi:

BLAGA RADU-ANDREI, inspector în cadrul Direcţiei Generale de Supraveghere şi Control din cadrul Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc, pentru săvârşirea a şase infracţiuni de luare de mită, dintre care una în formă continuată;

BRĂTAN RADU-CONSTANTIN, inspector în cadrul Direcţiei Generale de Supraveghere şi Control din cadrul Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc, pentru săvârşirea a şase infracţiuni de luare de mită, dintre care una în formă continuată;

B.V.R., soţul Anei-Maria Badea,, pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la luare de mită

B.I.A., administrator al unei societăţi comerciale, pentru săvârşirea infracţiunii de dare de mită.

Faptele

În perioada 23 decembrie 2025 – 21 mai 2026, Ana-Maria Badea, în clitate de director general afdjunct în cvadrul ONJN, atât în mod direct, cât şi prin intermediul inculpatului soţului său, ar fi primit suma totală de 2.500 de euro de la reprezentantul mai multor societăţi comerciale care îşi desfăşurau activitatea în domeniul jocurilor de noroc, în legătură cu îndeplinirea şi urgentarea îndeplinirii unor acte ce intrau în atribuţiile sale de serviciu.

”În schimbul acestor foloase, inculpata ar fi asigurat soluţionarea cu celeritate şi în mod favorabil a solicitărilor adresate Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc de societăţile respective, privind aprobarea unor jocuri noi de noroc, reautorizarea acestora ori alte demersuri administrative aflate în competenţa instituţiei”, arată DNA.

În perioada 23 septembrie 2025 – 26 mai 2026, în contextul efectuării unor controale la diverşi operatori economici din domeniul jocurilor de noroc, Blaga Radu-Andrei şi Brătan Radu-Constantin în calitatea lor de inspectori în cadrul Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc, ar fi primit de la reprezentanţii societăţilor verificate sume de bani cuprinse între 1.000 şi 5.000 de lei, în total 25.000 de lei, pentru a nu aplica măsurile legale cu privire la neregulile constatate în cadrul controalelor şi, implicit, pentru îndeplinirea unor acte contrare îndatoririlor de serviciu.

Între persoanele care ar fi remis astfel de sume de bani se numără şi inculpata B.I.A., care, în calitate de administrator al unei societăţi comerciale, le-ar fi remis inculpaţilor Blaga Radu-Andrei şi Brătan Radu-Constantin, la data de 09 ianuarie 2026, suma de 2.000 de lei.

Pe durata măsurii controlului judiciar, inculpaţii Blaga Radu-Andrei, Brătan Radu-Constantin, B.V.R. şi B.I.A. au obligaţia de a respecta o serie de măsuri, între care: să se prezinte ori de câte ori sunt chemaţi la organul de urmărire penală, să nu comunice, direct sau indirect, pe nicio cale, cu persoanele menţionate în ordonanţele de dispunere a măsurilor şi să nu părăsească teritoriul României. De asemenea, primii doi inculpaţi au obligaţia de a nu exercita profesia, meseria sau activitatea în exercitarea cărora ar fi săvârşit faptele, respectiv aceea de funcţionar public în cadrul Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc.

Celor patru inculpaţi li s-a atras atenţia că, în caz de încălcare cu rea-credinţă a obligaţiilor care le revin, măsura controlului judiciar se poate înlocui cu măsura arestului la domiciliu sau măsura arestării preventive.

Inculpaţilor le-au fost aduse la cunoştinţă calitatea procesuală şi acuzaţiile penale, în conformitate cu prevederile art. 309 din Codul de procedură penală.

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