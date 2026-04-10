Șefa FMI, o evaluare a consecințelor războiului din Orientul Mijlociu: riscuri mari și diferențiate, posibile cereri de finanțare de până la 50 mld. dolari

Șefa Fondului Monetar Internațional (FMI), Kristalina Georgieva (foto), a declarat joi că instituția financiară globală se așteaptă ca, pe termen scurt, cererea pentru sprijin financiar să crească la între 20 și 50 de miliarde de dolari, ca urmare a efectelor indirecte ale războiului din Orientul Mijlociu, potrivit Reuters.

Georgieva a spus că războiul, care este în prezent întrerupt temporar, testează economia globală. Fluxul zilnic de petrol la nivel mondial a fost redus cu 13%, iar livrările de gaz natural lichefiat (LNG) cu 20%, ceea ce a declanșat un șoc de ofertă ce a dus la creșterea puternică a prețurilor la energie și la perturbarea lanțurilor de aprovizionare.

Vorbind la sediul FMI înaintea reuniunilor de săptămâna viitoare ale FMI și Băncii Mondiale, Georgieva a spus că războiul a determinat instituția să revizuiască în jos prognoza de creștere economică globală, repetând un mesaj transmis anterior agenției Reuters.

„Dacă nu ar fi existat acest șoc, am fi revizuit în sus creșterea globală”, a spus Georgieva, menționând impulsul generat de investițiile puternice în tehnologie și de condițiile financiare favorabile. „Dar acum, chiar și în cel mai optimist scenariu al nostru, creșterea va fi revizuită în jos.”

Președintele SUA, Donald Trump, a anunțat marți un armistițiu de două săptămâni cu Iranul, însă bombardamentele continue ale Israelului asupra Libanului riscă să compromită negocierile pentru o pace permanentă.

Războiul prezintă riscuri semnificative, dar diferențiate în funcție de economii

Georgieva a spus că războiul prezintă riscuri semnificative, dar diferite, pentru statele membre ale FMI. Importatorii net de petrol – aproximativ 80% dintre țări – sunt afectați de creșterea prețurilor și de lipsa de aprovizionare, în timp ce exportatorii majori de petrol și economiile non-petroliere din regiune au fost afectați disproporționat de conflict.

„Chiar și în cel mai bun caz, nu va exista o revenire simplă și rapidă la situația anterioară”, a spus Georgieva. De exemplu, complexul Ras Laffan Industrial City din Qatar, care produce 93% din LNG-ul Golfului, este închis din 2 martie și ar putea dura între trei și cinci ani pentru a reveni la capacitatea maximă.

„Adevărul este că nu știm cu adevărat ce ne rezervă viitorul pentru tranzitul prin strâmtoarea Ormuz sau pentru recuperarea traficului aerian regional”, a adăugat ea, arătând grafice care indicau o scădere dramatică a traficului aerian și maritim în ultimele șase săptămâni. „Ceea ce știm este că creșterea economică va fi mai lentă, chiar dacă noua pace va fi durabilă.”

Conflictul, început pe 28 februarie, va avea efecte de propagare pentru o perioadă mai lungă, inclusiv închiderea rafinăriilor și lipsa produselor petroliere rafinate, ceea ce perturbă transportul, turismul și comerțul.

Alte 45 de milioane de persoane ar putea ajunge în insecuritate alimentară, ceea ce ar duce numărul total al persoanelor afectate de foamete la peste 360 de milioane. Perturbările lanțurilor de aprovizionare vor continua, deoarece industria depinde de materii prime precum sulf, heliu pentru fabricarea cipurilor și nafta pentru producția de plastic.

Prognoză de creștere revizuită în jos

FMI va publica săptămâna viitoare mai multe scenarii în raportul World Economic Outlook, de la o normalizare relativ rapidă până la un scenariu în care prețurile petrolului și gazelor rămân mult mai ridicate pentru o perioadă îndelungată, a spus Georgieva.

Chiar și scenariul cel mai optimist implică o retrogradare a prognozei de creștere, din cauza distrugerilor de infrastructură, perturbărilor de aprovizionare, pierderii încrederii și altor efecte economice persistente.

În ianuarie, FMI prognozase o creștere globală de 3,3% în 2026 și 3,2% în 2027, dar nu este încă clar cu cât vor fi reduse aceste estimări. Georgieva a declarat anterior pentru Reuters că și prognozele de inflație vor fi majorate.

Reuniunile de săptămâna viitoare, la care vor participa mii de oficiali financiari din întreaga lume, se vor concentra pe modul în care economiile pot face față șocului provocat de război și pe cum poate FMI ajuta țările aflate în dificultate.

Potrivit unui oficial al FMI, creșterea așteptată a cererilor de finanțare se adaugă la 140 de miliarde de dolari în programe active înainte de război. În total, inclusiv creditele deja acordate și cele în curs de aprobare, angajamentele FMI ajung la aproximativ 245 de miliarde de dolari.

Între mai 2024 și martie 2025, FMI a aprobat peste 36 de miliarde de dolari în împrumuturi noi, conform unui studiu al Boston University.

Georgieva a avertizat că șocul energetic crește deja așteptările de inflație pe termen scurt, deși așteptările pe termen lung rămân stabile.

Țările nu ar trebui să acționeze singure

Georgieva a spus că o ajustare a cererii este inevitabilă, dar a avertizat țările să nu adopte restricții la export, controale de preț sau alte măsuri care ar putea destabiliza și mai mult economia globală.

„Fac apel la toate țările să respingă acțiunile unilaterale”, a spus ea. „Nu turnați benzină pe foc.”

Băncile centrale ar trebui să majoreze ferm ratele dobânzilor dacă așteptările inflaționiste scapă de sub control și riscă să declanșeze o spirală a inflației, dar Georgieva a avertizat și împotriva măsurilor premature care ar putea „răci” prea mult creșterea economică.

Ea a remarcat că multe țări adoptă măsuri de economisire a energiei, precum limitarea utilizării vehiculelor private și promovarea muncii la distanță.

Georgieva a subliniat și că datoria publică globală este mult mai mare decât acum 20 de ani. Chiar înainte de război, aceasta era estimată să ajungă la aproximativ 100% din PIB-ul mondial până în 2029, cel mai ridicat nivel din 1948.

