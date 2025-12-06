cursdeguvernare

sâmbătă

6 decembrie, 2025

Europa & Lumea

Șefa diplomației UE: SUA sunt în continuare cel mai mare aliat al nostru

De Vladimir Ionescu

6 decembrie, 2025

Șefa diplomației Uniunii Europene, Kaja Kallas, a declarat sâmbătă că Statele Unite rămân principalul aliat al Europei, încercând totodată să minimizeze importanța noii Strategii de Securitate Națională a SUA, critică la adresa instituțiilor europene, potrivit Euractiv.

„Desigur, există multe critici, dar cred că unele dintre ele sunt și adevărate”, a afirmat Kallas la Doha Forum, o conferință diplomatică anuală desfășurată în capitala Qatarului, ca răspuns la o întrebare privind strategia americană.

„Statele Unite sunt în continuare cel mai mare aliat al nostru… Cred că nu am fost întotdeauna pe aceeași lungime de undă în privința unor subiecte, dar consider că principiul de bază rămâne valabil. Suntem cei mai mari aliați și ar trebui să rămânem uniți.”


Noua Strategie de Securitate Națională a Washingtonului, publicată vineri dimineață, vizează Europa, descriind-o drept suprareglementată, lipsită de „încredere în sine” și confruntată cu o „ștergere civilizațională” din cauza imigrației.

Documentul formalizează ofensiva lansată în urmă cu câteva luni de administrația președintelui american Donald Trump împotriva Europei, pe care SUA o acuză că profită de generozitatea americană, reprezentând o abatere radicală de la politica externă americană anterioară.

„Europa și-a subestimat propria putere. În relația cu Rusia, de exemplu… ar trebui să avem mai multă încredere în noi”, a spus Kallas.

Oficiali ucraineni și americani se vor întâlni sâmbătă la Miami pentru a treia zi consecutivă de negocieri, discuții care vizează încheierea a peste trei ani de război cu Rusia.

Planul Washingtonului presupune ca Ucraina să cedeze teritorii pe care Rusia nu a reușit să le cucerească pe câmpul de luptă, în schimbul unor garanții de securitate care nu ating nivelul aspirațiilor Kievului de a adera la NATO.


„Impunerea de limite și presiuni asupra Ucrainei nu aduce, de fapt, o pace durabilă”, a declarat Kallas la Doha Forum.

„Dacă agresiunea este recompensată, o vom vedea repetându-se, nu doar în Ucraina sau Gaza, ci în întreaga lume”, a adăugat ea.

(Citește și: ”Noua Strategie de Securitate Națională a SUA: Fortificarea în Emisfera Vestică – Poziția față de China și de Rusia – Despre UE: „Declin economic” și ”perspectiva dispariției civilizației””)

***

