Șefa CSM: ”Mi se pare mică o pensie de 11.000 de lei. Din toate punctele de vedere suntem unici”

Șefa Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), Elena Costache (foto), într-un interviu pentru Digi24, a declarat că o pensie în cuantum de 70% din salariul net, care ar duce la 14.000 de lei pentru judecătorii de Curte de Apel sau 11.000 de lei pentru judecătorii de Tribunal, e mică.

Întrebată de jurnalist dacă 70% din ultimul salariu net este o sumă mică, Elena Costache, președinta CSM, a spus: „Ar trebui să fac un calcul mic, nu l-am făcut încă. Acum o să îmi asum și un răspuns direct – da, mi se pare puțin și o să vă spun și de ce mi se pare puțin. Haideți să vedem cât e un salariu mediu. La nivel de Curte de Apel, NET lunar: 20.000 de lei, are o virgulă… 346; Tribunal: 17.948; Judecătorie: 16.157. Să aplicăm 70% din aceste sume. Ar fi 11.309 lei pensie”, a spus ea.

Elena Costache: Magistrații sunt unici printre ceilalți angajați ai statului

„În ce condiții? Ca să ieși la pensie cu această pensie, ce înseamnă? La ce vârstă? 65 de ani. Dom’le, eu nu am nevoie să fac nimic ca judecător. Eu nu pot, după ce judec un dosar, să mă duc să îmi deschid un birou de consultanță de avocatură și să acord consultații juridice și să mai câștig niște bani. Și atunci toată lumea a fost de acord: să nu picăm în acest păcat al comparațiilor care nu-și au rostul. Din toate punctele de vedere suntem unici, nu am de ce să mă feresc de acest cuvânt. În primul rând, omul la care faceți referire nu cred că a dat examenele pe care le-am dat noi ca să ajungem în profesie. Nu este ușor să ajungi magistrat. Nu cred că are parte de munca pe care o desfășurăm și, credeți-mă, o spun cu tot respectul față de orice om care muncește. Nu putem să punem egal între magistrați și celelalte categorii sociale” – a mai spus în interviu șefa CSM.

Pensia medie în România la nivelul lunii aprilie a fost de 2.759 de lei, conform datelor centralizate de Casa Națională de Pensii Publice (CNPP).

Reamintim că guvernul Bolojan a propus ca magistrații să primească o pensie în valoare de 70% din ultimul salariu net. Acum, magistrații au 80% din ultimul salariu brut, ceea ce face să fie singurii angajați din România cu pensia mai mare decât salariul.

Mircea Fechet (PNL): Realitate paralelă a privilegiaților

Mircea Fechet , fost ministru al Mediului,critică declaraţia şefei CSM privind pensia „mică” de 11.000 lei, spunând că această „realitate paralelă” a privilegiaţilor, bazată pe „aroganţă, inconştienţă şi misecuvenism”, începe, în sfârşit, să se clatine.

„A fost odată… o categorie de români pe care privilegiile îi făceau să trăiască într-o lume paralelă – o lume în care pensiile de 11.000 lei li se păreau mici, în care regulile normale ale societăţii nu se aplicau, iar beneficiile erau considerate un drept cuvenit, pe viaţă. Trăiau în cultura privilegiului, cimentată prin legi, contracte colective de muncă, sporuri, indemnizaţii şi „drepturi speciale”, unde statul ajunsese să funcţioneze nu pentru cetăţean, ci mai ales pentru cei obişnuiţi cu ideea că sunt deasupra celorlalţi”, afirmă, într-o postare pe pagina sa de Facebook, liberalul Mircea Fechet, fost ministru al Mediului, despre declaraţiile şefei CSM, Elena Costache. care spunea că o pensie de 11.000 de lei i se pare mică.

Potrivit lui Fechet, din această postură – cultivată, protejată şi transmisă din generaţie în generaţie de „funcţionari speciali”, de ”magistraţi intangibili”, de directori de companii de stat care „au confundat” România cu un cont de economii personal – îşi „permiteau aroganţe instituţionalizate”, gesturi de „cinism şi orbire socială”.

„Să iasă la pensie la 48 ani şi să se angajeze imediat, eventual tot la stat. Să sfideze peste 95% dintre pensionari, cărora nimeni nu le-a întins covorul roşu când s-au retras din activitate. Să batjocorească munca oamenilor obişnuiţi, cărora nimeni nu le dă bonusuri pentru că îşi respectă fişa postului. Aceasta este povestea unei Românii împărţite între cei care trăiesc din muncă şi cei care trăiesc din sistem. Dar această realitate paralelă, construită pe aroganţă, inconştienţă şi misecuvenism, începe să se clatine”, afirmă Fechet.

