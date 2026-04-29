Șefa Comisiei Europene avertizează că o criză energetică cauzată de războiul din Iran ar putea dura ani de zile

Noua criză energetică declanșată de conflictul din Orientul Mijlociu ar putea afecta consumatorii și industriile europene timp de ani de zile, a declarat miercuri președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

„Obiectivul nostru comun este să vedem un acord de pace durabil care să pună capăt războiului”, a declarat von der Leyen în fața Parlamentului European.

„Există însă și o realitate dură cu care trebuie să ne confruntăm cu toții: consecințele acestui conflict s-ar putea resimți luni sau chiar ani de acum înainte. Acesta este motivul pentru care energia s-a aflat în fruntea agendei informale a Consiliului European”, a adăugat președinta Comisiei.

Criza cauzată de războiul din Iran este a doua cu care se confruntă Europa în doar patru ani, o lecție serioasă pentru UE pentru că „pur și simplu nu putem fi excesiv de dependenți de energia importată”, a mai apus von der Leyen parlamentarilor europeni.

Comisia a estimat că, în doar 60 de zile de conflict, factura UE pentru importurile de combustibili fosili a crescut cu 27 de miliarde de euro, fără nicio moleculă de energie suplimentară, a adăugat ea.

„Așadar, calea de urmat este evidentă, trebuie să reducem dependența noastră excesivă de combustibilii fosili importați și să stimulăm producția de energie curată, accesibilă și produsă local. De la surse regenerabile la energie nucleară, cu respectarea deplină a obiectivului net zero”, a declarat von der Leyen.

Comisia a dezvăluit săptămâna trecută propuneri care vizează reducerea dependenței de gazele naturale, coordonarea aprovizionării cu benzină, motorină și combustibil pentru avioane și accelerarea instalării capacităților de energie regenerabilă.

Noile măsuri sunt concepute pentru a oferi ajutor imediat gospodăriilor și industriilor, abordând în același timp dependențele pe termen lung, cum ar fi cele de gaze pentru producerea de energie.

Întrucât o mare parte din aprovizionarea cu petrol și combustibil din Orientul Mijlociu rămâne blocată în Strâmtoarea Omuz, UE accelerează coordonarea între toate statele membre pentru a asigura disponibilitatea combustibilului pentru avioane și a motorinei, inclusiv disponibilitatea capacităților de producție ale rafinăriilor de petrol.

Comisia consideră criza din Orientul Mijlociu ca „un semnal de alarmă și un punct de cotitură – când Europa se va îndepărta de dependența de combustibilii fosili și va păși către autonomia energetică curată”, a declarat săptămâna trecută Dan Jørgensen, comisarul european pentru energie și locuințe.

***