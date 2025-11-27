Șefa antitrust a UE acuză SUA de „șantaj” în negocierile comerciale: Presiunea SUA asupra UE de a-și recalibra regulile digitale ”este inacceptabilă”

Șefa antitrust a Europei, Teresa Ribera (foto), a lansat un atac dur la adresa administrației Trump, acuzând Washingtonul că folosește „șantaj” pentru a presa UE să slăbească regulile sale tehnologice, potrivit Politico.

Secretarul american pentru Comerț, Howard Lutnick, a declarat luni la Bruxelles că SUA ar putea să-și modifice abordarea asupra tarifelor la oțel și aluminiu dacă UE ar reconsidera regulile sale digitale. Oficialii europeni au interpretat aceste declarații ca vizând reglementările tehnologice emblematice ale UE, inclusiv Legea Piețelor Digitale (Digital Markets Act – DMA).

„Este șantaj,” a declarat comisarul spaniol pentru Politico într-un interviu miercuri. „Faptul că aceasta este intenția lor nu înseamnă că acceptăm acest tip de șantaj.”

Ribera — care, în calitate de vicepreședintă executivă a Comisiei, ocupă locul doi după președinta Ursula von der Leyen — a spus că regulamentul digital al UE nu ar trebui să aibă legătură cu negocierile comerciale. Echipa lui Donald Trump încearcă să revizuiască acordul-cadru comercial pe care l-a încheiat cu von der Leyen la terenul său de golf din Scoția, în iulie.

Comentariile survin într-un moment sensibil al negocierilor comerciale

Washingtonul consideră că DMA este discriminatorie, deoarece marile platforme tehnologice pe care le reglementează — precum Microsoft, Google sau Amazon — sunt aproape toate americane.

De asemenea, se opune Legii Serviciilor Digitale (Digital Services Act), care urmărește limitarea discursului ilegal online, considerând că este concepută pentru a restrânge rețelele sociale precum X, deținută de Elon Musk.

Ribera a afirmat că regulile reprezintă o chestiune de suveranitate și nu ar trebui aduse în cadrul unei negocieri comerciale.

„Respectăm regulile, orice reguli ar avea, pentru piața lor: piața digitală, sectorul sănătății, oțelul, orice … mașini, standarde,” a spus ea, referindu-se la SUA. „Este problema lor. Este reglementarea lor și suveranitatea lor. La fel este și cazul nostru.”

Efortul de lobby al Washingtonului pentru slăbirea regulamentului digital al UE vine într-un context mai larg, în care SUA încearcă să diminueze legislația digitală în jurisdicții externe.

În această lună, Coreea de Sud a cedat presiunilor administrației Trump și a renunțat la regimul său propus de competiție digitală.

Reprezentantul Comercial al SUA pregătește raportul pentru 2026 și va lansa o nouă rundă de consultări în săptămânile următoare. Între timp, Comisia continuă evaluarea regulilor prin cadrul său „Digital Fairness Fitness Check” și revizuirea în curs a DMA.

