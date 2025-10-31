Şeful Jandarmeriei Române își cere public scuze pentru amenda aplicată organizatorilor marșului comemorativ ce a marcat 10 ani de la incendiul din Colectiv

Doresc să exprim în mod public scuze pentru incidentul produs joi seara, a spus șeful Jandarmeriei Române, Alin Mastan (foto), referindu-se la amenda de 3.000 de lei aplicată de jandarmi organizatorului marșului comemorativ „Colectiv – 10 ani”, Marian Rădună, pentru că manifestarea ar fi depășit ora 23:00 prevăzută în autorizație.

Amenda a declanșat pe rețelele sociale un val de critici și ironii la adresa Jandarmeriei care, au comentat unii participanți la eveniment, au amendat rudele și prietenii celor 65 de persoane moarte în incendiul de la Clubul Colectiv pentru că au plâns după încheierea programului.

Într-o declarație de presă transmisă pe platforme, Alin Mastan a declarat că este un moment regretabil, cu atât mai mult cu cât evenimentul avea un profund caracter emoţional şi simbolic.

El a adăugat că regretă sincer acest incident.

Mesajul video al șefului Jandarmeriei a fost dat publicității după ce un comunicat al instituției a generat noi valuri de critici.

Instituţia a precizat că legea trebuie aplicată întotdeauna ad litteram, dar există şi noţiunea de spirit al legii, care presupune înţelegerea scopului pentru care norma juridică a fost instituită – acela de a menţine ordinea publică, dar şi de a proteja drepturile şi demnitatea cetăţenilor.

Declarațiile șefului Jandarmeriei, care a anunțat că urmează analizarea situația și luarea unor măsuri

”Având în vedere situaţia creată la evenimentul desfăşurat seara trecută în memoria victimelor de la Colectiv, în calitate de inspector general al Jandarmeriei Române, am obligaţia morală de a face următoarele precizări. În primul rând doresc să exprim în mod public scuze pentru incidentul produs. Deşi vorbim despre o situaţie singulară, este un moment regretabil cu atât mai mult cu cât evenimentul avea un profund caracter emoţional şi simbolic. Regretăm sincer acest incident care, aşa cum am precizat, este unul izolat. Din această situaţie vom trage concluziile necesare şi vom învăţa lecţiile care se impun astfel încât în viitor să gestionăm astfel de momente cu mai mult echilibru”.

”Chiar dacă din punct de vedere legal au existat elemente care, în mod formal, puteau constitui temeiul aplicării unei sancţiuni contravenţionale, întrucât nu au fost respectate orele de desfăşurare prevăzute în protocolul manifestării publice, considerăm că este esenţial să avem în vedere particularităţile evenimentului. Tocmai de aceea vom analiza situaţia creată şi vom dispune măsuri în consecinţă”.

”Reamintim faptul că Jandarmeria Română a fost şi rămâne alături de toţi cei afectaţi de tragedia din clubul Colectiv. În seara producerii tragediei jandarmii au fost prezenţi la faţa locului, oferind sprijin autorităţilor şi victimelor. De-a lungul anilor instituţia a sprijinit şi a asigurat ordinea publică la toate manifestările de comemorare dedicate acestui eveniment. Transmitem sincere condoleanţe familiilor care şi-au pierdut persoanele dragi şi compasiune celor care poartă în continuare urmele acestei tragedii”.

3.000 de lei amendă

ONG-ul Corupţia Ucide a anunţat joi seară că organizatorul comemorării de la Colectiv, activistul Marian Rădună, a fost amendat cu 3.000 de lei pentru că manifestaţia a depăşit ora 23:00, oră stipulată în protocolul în baza căruia a fost aprobată desfăşurarea evenimentului, deşi potrivit Legii 60/1991, pentru comemorări, nu ai obligaţia să notifici autorităţile, cu atât mai puţin să închei un protocol.

O filmare cu incidentul a fost postată pe rețelele sociale și s-a viralizat rapid.

