Șeful Concurenței cere Guvernului să nu amâne liberalizarea prețurilor la gaze, ea va duce la scăderea prețurilor pentru casnici, așa cum s-a întâmplat la energie electrică. Rolul Romgaz

Bogdan Chirițoiu, președintele Consiliului Concurenței, recomandă Guvernului să nu amâne momentul liberalizării prețurilor la gaze, întrucât intrarea Romgaz pe segmentul furnizării pentru casnici va avea același efect pe piața de gaze cu cel pe care l-a avut Hidroelectrica pe piața de energie electrică.

România a rămas ultima țară din Europa care încă menține o schemă de sprijin generalizată, pentru care există deja un infringement al Comisiei Europene, a explicat șeful autorității de reglementare

“Prețurile gazelor sunt similare cu cele de dinainte de criză, nu mai are sens să mai prelungim”, a spus Chirițoiu, care a mai afirmat și că Guvernul trebuie să sprijine consumatorii vulnerabili.

Liberalizarea ar putea duce la scăderi de preț la casnici impulsionate de Romgaz, pe modelul Hidroelectrica

Pe modelul Hidroelectrica oferit pe piața de energie electrică, și Romgaz poate influența scăderea prețurilor în piața de gaze, venind cu oferte pe segmentul de furnizare după ce piața va fi liberalizată.

”Avem Hidroelectrica care, până acum, cred că a avut un rol pozitiv. A pus presiune pe alți furnizori și prețurile au scăzut. S-a creat concurență (…) Intră pe piață Romgaz și ne așteptăm ca, odată fiind furnizor, să pună presiune pe alți furnizori să scadă prețurile”, a spus președintele Consiliului Concurenței.

Premierul nu exclude o nouă amânare

Premierul Ilie Bolojan anunțase că momentul liberalizării, stabilit pentru 1 aprilie 2026, ar putea să fie amânat.

„Trebuie să vedem cum vom gestiona lucrurile în perioada următoare. Cel mult într-o săptămână, două, vom lua o decizie pe baza analizelor care se fac, în aşa fel încât să fie o decizie predictibilă, cu câteva luni de zile înainte, în aşa fel încât piaţa de gaz să poată să se aşeze şi să nu ajungem până foarte aproape de luna aprilie”, a declarat premierul pe 23 ianuarie. Șeful Executivului a subliniat că România se află sub presiunea respectării legislației europene, plafonarea prețurilor fiind considerată incompatibilă cu directivele UE privind liberalizarea pieței energiei. „Facem în aceste zile toate calculele, în aşa fel încât schema de plafonare care expiră în primăvară, să vedem ce decizie vom lua, care sunt simulările legate de piaţa de gaz, care sunt posibilele efecte şi care ar fi efectele în zona inflaţionistă”, a declarat Ilie Bolojan.

