Sediul european al noii bănci multilaterale pentru apărare, la Luxembourg – sediul central, în Canada

Luxemburg va deveni sediul european al unei noi bănci multilaterale pentru apărare, în timp ce sediul central al instituţiei va fi stabilit în Canada, a anunțat premierul canadian, Mark Carney, citat de Reuters.

În prezent, cinci oraşe canadiene concurează pentru a găzdui sediul principal al viitoarei Defence, Security and Resilience Bank, un proiect promovat de guvernul lui Carney.

Noua instituţie financiară îşi propune să mobilizeze aproximativ 135 de miliarde de dolari pentru finanţarea proiectelor din domeniul apărării şi securităţii, în special în ţările care întâmpină dificultăţi în accesarea unor surse de finanţare avantajoase.

Potrivit iniţiatorilor, banca ar urma să sprijine în special companiile mici şi mijlocii din industria de apărare, astfel încât acestea să poată răspunde cererii tot mai mari de armament şi echipamente militare, amplificată de războiul din Ucraina.

Carney a afirmat că există deja un grup semnificativ de state care intenţionează să participe la această iniţiativă.

„Există un număr important de ţări care intenţionează să adere. Canada este una dintre ele, noi vom găzdui sediul central, iar Luxemburg va găzdui sediul european”, a declarat premierul canadian.

El a adăugat că intenţionează să discute proiectul şi cu noul prim-ministru al Marii Britanii.

Iniţiatorii consideră că actualele mecanisme de finanţare, inclusiv programul de împrumuturi al Uniunii Europene destinat industriei de apărare, nu sunt suficiente pentru a acoperi necesarul de investiţii în contextul reînarmării accelerate a statelor NATO şi al creşterii cheltuielilor militare.

Analiştii din industrie estimează că mai multe detalii privind statele participante şi structura noii bănci vor fi anunţate după summitul NATO programat luna viitoare la Ankara.

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