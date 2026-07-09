Ședință la PNL, după ce Justiția a suspendat hotărârile Congresului Extraordinar din iunie

Conducerea restrânsă a PNL se reunește în ședință, în această seară, pentru a stabili următorii pași, după ce Tribunalul București a dat dreptate Taberei Veștea și a suspendat hotărârile Congresului de pe 21 iunie, scrie Digi24.ro, citând surse. Deși instanța cere repunerea pe funcție a vechilor lideri din conducerea PNL, aceștia nu vor fi chemați la ședința partidului, conform sursei citate.

Ședința va avea loc de la ora 19:00, în format hibrid, la care vor participa doar membrii de la vârful partidului. Liberalii din Tabăra Bolojan urmează să stabilească ce vor face mai departe, având în vedere că instanța a suspendat deciziile Congresului și, practic, obligă la repunerea pe funcție a foștilor membri din conducere.

Amintim că Tribunalul București a suspendat miercuri toate hotărârile aprobate la Congresul extraordinar al PNL, precum și toate hotărârile luate după congres de noul Birou Permanent al partidului. Printre ele se numără hotărârile care stabileau o nouă conducere și noul statut, votate de delegații la congres.

Decizia este executorie, dar nu este definitvă. Poate fi atacată cu apel în cinci zile

Hotărârea a fost stabilită în cazul plângerii depuse de „puciști”, grupul de liberali apropiat PSD și care dorea în continuare o guvernare alături de social-democrați, deși chiar și conducerea veche a formațiunii votase covârșitor câteva rezoluții împotriva revenirii la această coaliție de guvernare.

Este vorba despre un grup de 18 lideri liberali, printre care se mai numără Monica Anisie, Lucian Bode, Rareş Bogdan, Sorin Cîmpeanu şi Alina Gorghiu.

Ei au solicitat anularea şi suspendarea efectelor Congresului, invocând presupuse nereguli în procedura de convocare şi desfăşurare a lucrărilor. Astfel, instanța a acceptat integral cererile grupului din PNL condus de președintele Consiliului Județean Ilfov, Herbert Thuma, și nu a acceptat niciunul dintre argumentele PNL.

Potrivit deciziei Tribunalului București, conducerea PNL ar trebui să revină, cel puțin din punct de vedere juridic, la forma de dinainte de Congres, în ideea în care să îi cuprindă pe Adrian Veștea. Hubert Thuma, Alina Gorghiu sau Nicoleta Pauliuc, printre alții.

Alina Gorghiu a declarat miercuri la Digi24 că „instanța n-a făcut altceva decât să dea dreptate echipei care a atacat”. „Toți colegii am privit această decizie cu foarte mult calm, cu responsabilitate, nu avem niciun ton triumfalist, pentru că nu este o victorie a unei tabere împotriva celeilalte”, a adăugat deputata PNL din tabăra anti-Bolojan. De asemenea, Gorghiu a spus că dacă liberalii se vor „picta” în unii care vor răul partidului, iar alții binele, „PNL va avea de suferit”.

În același timp, purtătorul de cuvânt al PNL, Ionel Bogdan, a declarat joi la Digi24 că decizia instanței „nu schimbă voința membrilor PNL”.

„Lucrurile sunt cât se poate de clare în ceea ce privește echipa PNL și dorința membrilor și a partidului de a se reforma și a rămâne neclintit în fața oricăror atacuri. Chiar dacă vom funcționa pe vechiul statut, nu se schimbă majoritățile din organismele de conducere ale PNL”, a transmis acesta.

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