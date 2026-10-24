Ședință pentru închiderea PNRR la Guvern: România mai are de încasat aproape 9 mld. € prin ultimele două cereri de plată. Termen iminent – 6 noiembrie, iar la cererea nr. 5 mai sunt în discuție cinci jaloane

Premierul Luca Niculescu a cerut ministerelor implicate în închiderea PNRR accelerarea eforturilor pentru efectuarea ultimelor plăți aferente acestui program european, potrivit unui comunicat al Guvernului.

Șeful executivului a convenit vineri, la Palatul Victoria, o ședință cu reprezentanții ministerelor de linie, accentul fiind pus pe evaluarea cererilor de plată numărul 5 și 6, stabilirii măsurilor pentru accelerarea evaluării acestora, precum și remedierii problemelor tehnice și legislative identificate în relația cu Comisia Europeană.

Măsurile pentru accelerarea rambursării banilor din PNRR de către Comisie – România are de încasat aproape 9 mld. € prin cererile de plată nr. 5 și 6

Conform executivului, în cadrul întâlnirii au fost analizate în detaliu ultimele evoluții privind Cererea de Plată nr. 6 (CP6), în contextul în care data de 6 noiembrie marchează finalizarea evaluării de către serviciile Comisiei Europene, urmând ca pe 20 noiembrie să fie adoptată decizia oficială.

Totodată, s-a discutat situația Cererii de Plată nr. 5 (CP5), unde încă mai sunt în discuție 5 ținte și jaloane cu Comisia Europeană și care trebuie clarificate în cel mai scurt timp posibil, potrivit guvernului.

Amintim că România a transmis oficial, pe 1 octombrie, ultima cerere de plată (nr. 6) din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) către Comisia Europeană, valoarea totală a solicitării fiind de 6,04 miliarde de euro înainte de deducerea prefinanțării (valoarea netă solicitată este de 4.347.770.169 de euro, din care 2.582.415.100 de euro reprezintă fonduri europene nerambursabile, iar 1.765.355.069 de euro sunt împrumuturi).

În același timp, cererea de plată nr. 5 a fost depusă la jumătatea lunii august, aceasta fiind în valoare de 2,84 miliarde de euro.

„Vreau să-i mulțumesc Mihai (Ghigiu, ministrul Investițiilor și Fondurilor Europene) și colegilor pentru munca pe care au făcut-o în ultimele zile. Am avut deja o întâlnire, cam știm cum stăm cu cererile de plată, dar știm în mare. Am zis de la începutul preluării mandatului că închiderea în condiții cât mai bune pentru România a PNRR este o prioritate principală. Avem nevoie de această gură de oxigen, nu ne permitem să pierdem bani din cauza întârzierilor administrative. Avem un termen iminent care este 6 noiembrie, deci prioritatea clară este ce putem face până în 6 noiembrie. Și vreau ca de la această ședință să plecăm cu o situație clară, prezentarea problemelor, să vedem unde sunt restanțele și, mai ales – nu caut neapărat vinovați, mai ales că vinovații nu sunt în acest guvern, dacă o fi vreunul dintre ei – dar vreau să știm ce trebuie făcut în perioada următoare, pentru că este foarte, foarte urgent”, a spus premierul Luca Niculescu, în deschiderea ședinței de vineri cu miniștrii implicați în PNRR.

Conform comunicatului executivului, premierul a stabilit măsurile prioritare pentru „dinamizarea” procesului de rambursare:

Accelerarea răspunsurilor la toate solicitările și observațiile Comisiei Europene, cu furnizarea unor documentații complet structurate și verificate;

Rigoarea documentațiilor tehnice, în special în privința respectării principiului de „a nu prejudicia în mod semnificativ” mediul (DNSH) și a demonstrării conforme a standardelor de eficiență energetică;

Stabilitatea cadrului normativ, prin evitarea oricăror modificări legislative care ar putea afecta jaloanele deja adoptate sau care ar duce la reversibilitatea reformelor asumate;

Modificări ale cadrului legislativ în vederea prelungirii termenului de efectuare a plăților de către ministere pentru beneficiarii proiectelor finanțate din PNRR în vederea creșterii absorbției fondurilor;

Consolidarea capacității administrative, asigurând stabilitatea echipelor PNRR din ministere și suplimentarea acestora, după caz, astfel încât procesul de închidere a planului să fie dus la bun sfârșit fără blocaje.

Conform comunicatului Guvernului, ministru Investițiilor și Fondurilor Europene Mihai Ghigiu va avea, în perioada următoare, întrevederi dedicate PNRR cu responsabilii din Comisia Europeană.

„Atragerea fondurilor din PNRR rămâne o prioritate absolută, fiecare jalon îndeplinit reprezentând investiții directe în spitale, școli, creșe și rețele moderne de infrastructură pentru cetățeni. Economia României are nevoie vitală de banii europeni. Trebuie să închidem rapid procedurile de absorbție a fondurilor PNRR. Să ne păstrăm atenția și asupra fondurilor de coeziune, unde România se află deja în top 10 țări care au reușit să atragă fonduri europene în actualul exercițiu bugetar. Aceste fonduri alimentează motoarele economiei noastre și trebuie să valorificăm cât mai bine această oportunitate, pentru ca România să continue să se dezvolte, iar companiile românești să acceseze aceste oportunități”, a mai declarat premierul Luca Niculescu, citat în comunicatul Guvernului.

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