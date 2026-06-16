Adrian Veștea a intrat la negocieri cu Victor Ponta, însoțit de Marian Neacșu (PSD) – PNL convoacă ședința online a BPN. Întâlnire Bolojan – Hunor – Fritz

Secretarul general al PNL, Dan Motreanu (foto), i-a cerut lui Adrian Veștea din nou depunerea mandatului de premier desemnat, marți, după expirarea ultimatului dat de partid. De asemenea, surse Digi24 spun că, în calitatea sa de secretar general al formațiunii, va convoca pentru marți o ședință online a conducerii (Biroului Politic Național – BPN), unde se va decide planul de răspuns la situația politică actuală și la refuzul lui Adrian Veștea de a respecta o decizie a partidului.

„Biroul Politic Naţional al PNL a menţinut decizia de a nu guverna cu PSD. Nu vom vota învestirea lui Adrian Veştea în postul de premier, pentru că este o decizie luată cu încălcarea spiritului democraţiei parlamentare, în afara PNL, fără consultarea PNL. PNL îi solicită lui Adrian Veştea să îşi depună mandatul, ţinând cont de faptul că nu are sprijinul PNL”, a scris Motreanu pe Facebook după ce ultimatumul dat lui Veştea a expirat, la ora 10 şi după ce Veştea a anunţat pentru a doua oară că nu îşi depune mandatul.

PNL îi cere președintelui să demareze consultări cu partidele politice

De asemenea, Dan Motreanu îi solicită președintelui Dan, în numele PNL, convocarea urgentă a noi consultări pentru identificarea unei soluţii clare şi asumate.

„Toate opţiunile trebuie analizate transparent, inclusiv varianta unui guvern minoritar, în baza unui acord naţional care să asigure stabilitatea ţării. PNL trebuie să rămână un partid liber şi fidel propriilor decizii””, conchide Dan Motreanu.

Întâlnire Ilie Bolojan, Kelemen Hunor și Dominic Fritz

Surse Digi24 au explicat că urmează o ședință online a conducerii PNL, în care se va stabili planul de acțiune al partidului, ca urmare a refuzului lui Adrian Veștea de depune mandatul primit de la Nicușor Dan.

În cadrul ședinței, așa cum Vasile Blaga a anunțat încă de luni seara, se va cere organizarea congresului extraordinar al partidului, pentru duminică, pentru a lua act de încălcare deciziilor PNL de către Adrian Veștea și alți liberali, încălcare ce ar putea include și votul pentru un guvern, în eventualitatea că PSD, membrii grupurilor suveraniste (parlamentari de la partidele SOS, POT etc.) și câțiva liberali va avea loc.

Acest plan ar putea fi coordonat cu USR, după cum a spus deja Dominic Fritz, luni, întrebat de jurnaliști, dar și cu UDMR, care se află în ședință pentru a decide poziția oficială față de un Cabinet Veștea.

Conform unor surse politice, marți dimineața a avut loc o întâlnire între liderii celor trei formațiuni – Ilie Bolojan, Dominic Fritz și Kelemen Hunor.

Veștea, însoțit de Marian Neacșu, la discuții cu suveraniștii lui Victor Ponta – vor să forțeze un vot în Parlament, miercuri

Și în cealaltă tabără, cea susținută de președintele Dan, se elaborează noua strategie și sunt coordonate mișcările pentru a impune un Guvern Veștea, cu miniștri PSD și liberali ce nu respectă deciziile partidului.

La întrunirea din biroul PSD, a participat și Victor Ponta, fostul premier PSD care a format, împreună cu Crin Antonescu, celebrul USL – alianța dintre social-democrați și liberali, ce a condus mulți ani România, chiar dacă și-a pierdut denumirea.

Victor Ponta activează, din iunie 2026, în grupul parlamentar „Uniți pentru România” din Camera Deputaților, grup format din parlamentari suveraniști ce au plecat de la SOS și POT.

PSD l-a exclus din partid în martie 2025.

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