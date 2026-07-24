Ministerul Energiei: Benzinarii au dat asigurări că nu vor exista probleme cu aprovizionarea pieței de carburanți, în ciuda sistării livrărilor de țiței din Kazahstan – Rompetrol ar putea reduce producția cu 10-15% în august

Ministerul Energiei a transmis joi, după o întâlnire de lucru cu companiile din domeniul petrolier și al distribuției de carburanți, că firmele din domeniu au dat asigurări că nu întrevăd dificultăți sau discontinuități în asigurarea cantităților de benzină și motorină necesare pieței românești, în ciuda suspendării temporare a livrărilor de petrol din Kazahstan prin conducta Caspian Pipeline (CPC), afectată de tensiunile din zona Mării Negre.

Întâlnirea de lucru de joi cu companiile din domeniul petrolier și al distribuției de carburanți, coordonată de Cristian Bușoi, secretar de stat și Sorin Elisei, secretar general din Ministerul Energiei, a avut ca principal subiect evaluarea situației aprovizionării cu petrol și produse petroliere, pe fondul tensiunilor geopolitice și al perturbărilor logistice din regiune.

„În ceea ce privește securitatea aprovizionării cu petrol și produse finite (motorină), companiile au dat asigurări ca sunt acoperite cererile pentru perioada următoare și nu întrevăd dificultăți majore sau discontinuități în asigurarea cantităților necesare pieței românești. Există anumite întârzieri în transportul pe cale ferată dinspre terminalul Oil Terminal către depozitele din Vestul țării, generate de lucrări de infrastructură și de fluxul crescut de trenuri de persoane în perioada estivală, dar există mobilizare pentru mutarea activității pe timp de noapte și pentru a se găsi soluții de a reduce timpii de așteptare. Ministerul Energiei, în strânsă colaborare cu Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, monitorizează atent situația și sprijină companiile de profil pentru a asigura un flux cât mai rapid de transport”, au transmis oficialii Ministerului Energiei.

Rompetrol ar putea reduce producția de combustibili cu 10-15% în luna august, în cazul în care Kazahstanul nu reia livrările prin conducta CPC

Ministerul a mai transmis că situația internațională rămâne complicată, cu strâmtoarea Ormuz blocată, la care se adaugă și problemele de securitate din Marea Neagră, inclusiv decizia guvernului din Kazahstan de a suspenda temporar livrările de țiței prin terminalul Consorțiului Conductei Caspice (CPC) de la Novorossiisk după mai multe atacuri.

„Ministerul Energiei dă asigurări ca va folosi toate pârghiile legale, cu sprijinul Guvernului și în strâns dialog cu companiile de profil, pentru a asigura aprovizionarea continuă a pieței românești”, au mai transmis oficialii ministerului.

63% din importurile de țiței ale României provin din Kazahstan – Kazahii de la KazMunayGas dețin rafinăria Petromidia și lanțul de benzinării Rompetrol

Premierul și ministrul interimar al Energiei Ilie Bolojan a explicat joi, într-o conferință de presă, că firma Rompetrol, care se aprovizionează pe relația Kazahstan, caută variante suplimentare pentru a transporta țițeiul în așa fel încât să-l poată rafina în condiții normale și în luna august, și dacă nu se va rezolva această problemă, estimează o scădere cu 10-15% a producției în cursul august la rafinăria Petromidia.

„Una din problemele pe care le avem ține de aprovizionarea întregului teritoriu, și mai ales a zonei de vest a țării din cauza blocajului pe care îl avem în zona Constanța-Fetești, unde, din cauza lucrărilor care au loc acolo, pentru a putea fi terminate suntem în situația în care depozitul care aprovizionează toată România, de la Oil Terminal, nu poate să livreze cadențat trenurile cu cisterne către zona de vest”, au declarat Bolojan.

Premierul interimar a precizat că eventuale măsuri de plafonare sau limitare a prețurilor la benzină și motorină trebuie cumpănite foarte bine pentru a fi evitat riscul major de penurie sau blocaje în aprovizionare.

Declarația vine în contextul în care PSD a depus la Parlament o inițiativă legislativă de reducere a TVA la combustibili și acciză diminuată la motorina standard și reinstituirea situației de criză pe această piață, inițiativă care va fi pe agenda sesiunii extraordinare de săptămâna viitoare.

Și AUR a inițiat în Legislativ un proiect care prevede aplicarea unei cote de TVA de 5% în primele trei luni, apoi de 9%, cu revenirea automată la nivelul actual după normalizarea cotațiilor petrolului.

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