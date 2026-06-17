Prima ședință Fed sub conducerea lui Kevin Warsh: dobânzile rămân pe loc, dar se conturează multe necunoscute. Ce schimbări ar putea face Warsh în privința conduitei Fed

Rezerva Federală (Fed), banca centrală a SUA, este așteptată să mențină miercuri nemodificate dobânzile, la finalul primei ședințe de politică monetară în funcția de președinte a lui Kevin Warsh, potrivit Reuters.

Agenția de presă scrie că noul comunicat cu deciziile de politică monetară ale Fed și noile proiecții economice ar urma să reflecte îngrijorări privind inflația, în ciuda faptului că prețurile petrolului au scăzut grație acordului de pace convenit între administrația Trump și regimul mullahilor de la Teheran.

Reuters notează că datele recente arată o piață a muncii încă solidă în SUA, o rată a șomajului relativ redusă, de 4,3%, dar o inflație mult peste ținta de 2% a băncii centrale americane, context care îi face pe mulți analiști să anticipeze că Fed va elimina din comunicatul de politică monetară formularea referitoare la „ajustări suplimentare” ale dobânzii de referință, expresie folosită pentru a indica posibile reduceri viitoare ale costurilor de împrumut.

Fed telefonează de obicei piețelor următoarele sale mișcări – Warsh s-a anunțat ca un oponent al acestei practici

Noul șef al Fed, Kevin Warsh, a spus anterior că, în general, nu agreează „ghidajul în avans” (forward guidance eng.) al piețelor de către Fed, iar datele recente i-au determinat pe mulți oficiali ai băncii centrale să spună că este oricum momentul să fie eliminată „înclinația spre relaxare” în favoarea unui limbaj mai neutru, care să lase deschisă posibilitatea unor majorări ale dobânzilor, dacă ele vor fi necesare.

Investitorii anticipează în prezent că comitetul de politică monetară al băncii centrale (FOMC) va decide să facă o majorare a dobânzilor de un sfert de punct procentual în acest an (0,25%), dar în decembrie.

„Ne așteptăm la o înclinație mai neutră”, a scris Michael Feroli, economist-șef pentru SUA la JP Morgan, înaintea ședinței Fed. „Este posibil ca, sub conducerea lui Warsh, comitetul să taie în carne vie” comunicatul și să elimine complet ghidajul privind dobânzile, fie la această ședință, fie în viitor.

Warsh, care l-a înlocuit luna trecută pe fostul șef al Fed, Jerome Powell, va susține miercuri seară o conferință de presă. De notat că Powell va continua să fie membru cu drept de vot al comitetului de politică monetară, în rolul său actual de guvernator al Fed.

Ce schimbări ar putea face Warsh în privința conduitei Fed. Trump a pus mare presiune pentru scăderea dobânzilor

În audierea de confirmare din Senatul SUA, Warsh a spus că oficialii Fed vorbesc prea mult și, în ciuda acestui lucru, contribuie prea puțin la discuția de politică monetară – o posibilă indicație că ar putea reduce ritmul propriilor apariții publice și nivelul de acces al presei financiare americane.

Warsh, în vârstă de 56 de ani, a fost confirmat luna trecută pentru un mandat de patru ani la conducerea Fed și pentru un mandat de 14 ani în Consiliul Guvernatorilor. El a preluat funcția pe fondul relațiilor tensionate dintre Powell și Casa Albă, generate de refuzul fostului șef al Fed de a livra reducerile mari de dobânzi cerute de președintele Donald Trump.

Animozitatea a fost marcată de eforturile lui Trump de a obține mai mult control asupra băncii centrale, inclusiv printr-o tentativă de demitere a guvernatoarei Fed Lisa Cook, prima astfel de mișcare a unui președinte, și prin lansarea unei anchete penale împotriva lui Powell, între timp abandonată.

Powell, care a participat la audierea Curții Supreme în cazul Cook, a fost lăudat pe scară largă pentru că a rezistat presiunilor lui Trump asupra băncii centrale. Warsh nu a vorbit direct despre cazul Cook sau despre campania de presiune împotriva predecesorului său.

Incertitudinea economică apasă asupra perspectivelor Fed

Deși Warsh începe de pe poziții noi în relația cu Trump, drumul către reduceri de dobânzi s-ar putea îngusta, mai scrie Reuters.

Proiecțiile trimestriale actualizate ale Fed, care vor fi publicate săptămâna aceasta, sunt așteptate să arate că oficialii Fed, la nivel median, nu mai văd dobânda de politică monetară scăzând în acest an, ci rămânând stabilă în intervalul actual de 3,50%-3,75%, pe fondul unei inflații anticipate mai ridicate și, posibil, al unei rate a șomajului mai reduse la final de an. Unii oficiali vor indica probabil chiar o majorare a dobânzilor.

În același timp, prima conferință de presă a lui Warsh ar putea fi dominată de întrebări ample despre planurile sale, care, înaintea nominalizării de către Trump pentru funcția de șef al Fed, au inclus critici frecvente la adresa abordării generale a băncii centrale conduse de Powell în materie de politică monetară și comunicare, apeluri pentru reducerea deținerilor de active financiare și promisiuni de reformă amplă.

Conform Reuters, există însă și probleme pe termen scurt, aflate în rapidă evoluție, în special aparentul sfârșit al războiului SUA cu Iranul și redeschiderea Strâmtorii Ormuz. Deși acordul SUA-Iran a împins prețurile mondiale ale petrolului în jos, spre nivelurile de dinaintea conflictului, oficialii Fed vor trebui acum să evalueze câtă presiune inflaționistă mai poate apărea în urma creșterii recente a costurilor energiei și a reluării, probabil îndelungate, a transporturilor globale de materii prime prin această rută strategică.

Cu prețul global al petrolului în jur de 80 de dolari pe baril și cu o anumită încredere că armistițiul din Orientul Mijlociu ar putea rezista, nu s-ar impune ca Warsh și Fed să majoreze dobânzile, consideră David Mericle, economist-șef pentru SUA la Goldman Sachs, într-o analiză privind ședința din această săptămână.

În același timp, reducerile de dobânzi vor rămâne probabil așteptate cel puțin până la mijlocul anului viitor, dacă vor mai avea loc, având în vedere că inflația totală este estimată să urce peste 4% în lunile următoare și să rămână peste 3% pe parcursul anului 2026.

Mericle de la Goldman Sachs a mai punctat în analiza sa că cel probabil traseu pentru dobânzi este menținerea lor pe o perioadă mai lungă de timp.

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