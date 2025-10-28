Banca centrală americană, așteptată să taie iar dobânzile – Administrația Trump a preluat controlul tiparniței

Rezerva Federală (Fed) a SUA, banca centrală americană, este așteptată să reducă miercuri dobânda de referintă cu încă un sfert de punct procentual (25 de puncte de bază), la intervalul 3,75%-4,00%, după reluarea ciclului de tăiere a dobânzilor în luna septembrie, potrivit Reuters și Bloomberg.

Banca centrală americană a semnalat de la ședința din septembrie ca mai urmează două scăderi de dobânzi până la finalul anului, incluzând în comunicatul cu deciziile o referință la ”ajustări suplimentare” ale dobânzilor.

Scăderea de luna trecută a venit după o pauză de 9 luni în care a fost urmărit efectul politicilor tarifare ale SUA asupra inflației și în general impactul politicilor economice ale noii administrații Trump.

În conferința sa de presă de după anunțul deciziei Fed din septembrie, președintele băncii Jerome Powell (foto) a indicat deteriorarea balanței riscurilor, cu cel inflaționist încă la un nivel semnificativ (inflație peste ținta de 2% până în 2028) și cel la adresa pieței muncii în intensificare după revizuirea negativă a datelor privind noile angajări din ultimele trimestre, care au dus rata șomajului la 4,3% în august.

Decizia din septembrie a fost luată cu o majoritate clară, singurul vot împotrivă venind de la noul guvernator Stephen Miran, numit de președintele Donald Trump (este și șeful Consilierilor economici de la Casa Albă), care a cerut o tăiere mai agresivă de jumătate de punct procentual (0,5%).

Inflația din SUA rămâne încăpățânată

La riscuri se adaugă blocajul din guvernul american, care ține deja de câteva săptămâni, în timp ce rata anuală a inflației a rămas ridicată în luna septembrie, la 3,0%, cu un ritm lunar de creștere de 0,3%. Blocajul guvernamental reduce inclusiv datele pe care bancherii centrali le au la dispoziție pentru a-și lua deciziile de politică monetară.

În plus, în declarații avute săptămâna trecută, președintele Fed Jerome Powell a semnalat relaxarea și mai mult a politicii monetare prin oprirea programului de reducere treptată a deținerilor de titluri din portofoliul băncii centrale. Oprirea acestui program va permite acumularea de și mai multă lichiditate în piețele financiare.

Economia SUA beneficiază de investiții străine majore datorită politicii tarifare a administrației Trump și a investițiilor în dezvoltarea infrastructurii aferente inteligenței artificiale.

***