cursdeguvernare

Newsletter
Contact
marți

28 octombrie, 2025

logo-conferinte-curs-de-guvernare
Facebook Linkedin Twitter Rss
Newsletter
Stiri

Banca centrală americană, așteptată să taie iar dobânzile – Administrația Trump a preluat controlul tiparniței

Rss
De Razvan Diaconu

28 octombrie, 2025

Rezerva Federală (Fed) a SUA, banca centrală americană, este așteptată să reducă miercuri dobânda de referintă cu încă un sfert de punct procentual (25 de puncte de bază), la intervalul 3,75%-4,00%, după reluarea ciclului de tăiere a dobânzilor în luna septembrie, potrivit Reuters și Bloomberg.

Banca centrală americană a semnalat de la ședința din septembrie ca mai urmează două scăderi de dobânzi până la finalul anului, incluzând în comunicatul cu deciziile o referință la ”ajustări suplimentare” ale dobânzilor.

Scăderea de luna trecută a venit după o pauză de 9 luni în care a fost urmărit efectul politicilor tarifare ale SUA asupra inflației și în general impactul politicilor economice ale noii administrații Trump.

Blocajul guvernamental din SUA a stopat publicarea de date statistice


În conferința sa de presă de după anunțul deciziei Fed din septembrie, președintele băncii Jerome Powell (foto) a indicat deteriorarea balanței riscurilor, cu cel inflaționist încă la un nivel semnificativ (inflație peste ținta de 2% până în 2028) și cel la adresa pieței muncii în intensificare după revizuirea negativă a datelor privind noile angajări din ultimele trimestre, care au dus rata șomajului la 4,3% în august.

Decizia din septembrie a fost luată cu o majoritate clară, singurul vot împotrivă venind de la noul guvernator Stephen Miran, numit de președintele Donald Trump (este și șeful Consilierilor economici de la Casa Albă), care a cerut o tăiere mai agresivă de jumătate de punct procentual (0,5%).

Inflația din SUA rămâne încăpățânată

La riscuri se adaugă blocajul din guvernul american, care ține deja de câteva săptămâni, în timp ce rata anuală a inflației a rămas ridicată în luna septembrie, la 3,0%, cu un ritm lunar de creștere de 0,3%. Blocajul guvernamental reduce inclusiv datele pe care bancherii centrali le au la dispoziție pentru a-și lua deciziile de politică monetară.

În plus, în declarații avute săptămâna trecută, președintele Fed Jerome Powell a semnalat relaxarea și mai mult a politicii monetare prin oprirea programului de reducere treptată a deținerilor de titluri din portofoliul băncii centrale. Oprirea acestui program va permite acumularea de și mai multă lichiditate în piețele financiare.

Economia SUA beneficiază de investiții străine majore datorită politicii tarifare a administrației Trump și a investițiilor în dezvoltarea infrastructurii aferente inteligenței artificiale.

(Citește și: ”Nouă revizuire negativă pe piața muncii din SUA: Aproape 1 mil. de locuri de muncă nu au fost create niciodată – Fed va scădea dobânzile săptămâna viitoare”)

(Citește și: ”Șeful Fed stimulează piața bursieră sugerând o reducere a dobânzii în septembrie. Unii investitori rămân prudenți”)


***

Google New Urmărește-ne pe Google News
Rss
Articole recomandate:

Etichete: , , , ,

citește și

Dolarul așteaptă la cel mai redus nivel din 2022 încoace decizia Fed privind dobânzile

 

Donald Trump demite o guvernatoare a Rezervei Federale acuzată de fraudă și este pe cale să obțină controlul în consiliul de administrație al băncii centrale a SUA

 

Inflația din SUA rămâne încăpățânată – Fed va tăia totuși dobânzile, cu ochii la slăbirea pieței muncii

 

Dolarul așteaptă la cel mai redus nivel din 2022 încoace decizia Fed privind dobânzile

 

Jocurile de culise pentru șefia Fed: Demisia-surpriză a unuia dintre guvernatori îi lasă mână liberă lui Donald Trump – Viitorul președinte al băncii centrale ar putea fi numit mai devreme

 

Administrația Trump nu renunță la controlul tiparniței: Cere demisia lui Jerome Powell – acuzații privind costurile renovării sediului Fed

lasă un comentariu

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

toate comentariile

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

articole categorie

cursdeguvernare

Facebook Linkedin Twitter Rss
Opiniile prezentate pe acest site, precum și comentariile la articole cad în responsabilitatea exclusivă a autorilor.

©Copyright - SC Varianta Media SRL

Citește și:

Alarmă nouă: Scădere bruscă a gradului de ocupare – în cel mai mare ritm de după pandemie. Industria – victima principală. IT-ul pierde și el 30.000 de joburi. Către ce se îndreaptă piața muncii? O comparație cu statele UE

Chestiunea
O nouă realitate în economia României se strecoară printre datele

Lucrăm momentan la conferința viitoare.

Îți trimitem cele mai noi evenimente pe e-mail pe măsură ce apar:
Abonează-te la noutăți