PSD şi PUSL au convocat o ședință extraordinară a Consiliului General București pentru diminuarea facturilor la încălzire în cazul nerespectării parametrilor contractuali

Bucureştenii ar putea avea facturi diminuate în cazul în care energia termică furnizată nu se încadrează în parametrii contractuali, dacă un proiect de hotărâre propus departidele PSD și PUSL ce urmează să fie dezbătut în şedinţa extraordinară de a Consiliului General al Capitalei va fi aprobat.

Conform referatului de aprobare, măsura vine să corecteze „inechităţile constatate în privinţa calităţii agentului termic furnizat, care deseori nu se încadrează” în parametrii contractuali agreaţi de părţi. Astfel consumatorul final „plăteşte factura emisă la preţul din contract, cu toate că nu a beneficiat de furnizarea energiei termice la standardele asumate”, prevede documentul.

Proiectul propune anexarea la contractul cu Termoenergetica a unei diagrame actualizate care stabilește parametrii de livrare a energiei termice.

În termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a hotărârii CGMB, Termoenergetica va fi obligată să actualizeze diagrama pentru furnizarea energiei termice către populaţie şi asociaţiile de proprietari.

„În cazul în care energia termică nu va fi furnizată la temperatura convenită contractual, conform diagramei, populaţia are dreptul la diminuarea preţului conform formulei de calcul stabilită prin regulament”, prevede proiectul, citat de Agerpres.

Alte prevederi importante din proiect:

În termen de 90 de zile, Termoenergetica va avea obligaţia de a propune şi stabili o formulă de calcul, pentru aplicarea diminuărilor de preţ. Aceasta va fi supusă aprobării Consiliului General.

Tot în termen de 90 de zile, Termoenergetica va avea obligaţia iniţierii procedurii de negociere cu ELCEN privind condiţiile de exploatare a reţelei de termoficare şi de stabilire a noii diagrame de operare a sistemului, „compatibilă cu situaţia actuală a reţelei de termoficare”.

Până la intrarea în vigoare a noilor reglementări, se vor aplica parametrii stabiliţi prin diagrama în vigoare, populaţia având dreptul la diminuarea preţului în funcţie de temperatura energiei termice efectiv furnizate.

****