Ședință de lucru PNRR: Ministerele vor transmite Finanțelor necesarul de finanțare de la bugetul de stat / Negocierile finale, pe 22 mai la Bruxelles

Premierul Ilie Bolojan a solicitat miercuri tuturor coordonatorilor de investiții și reforme implicați în implementarea Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR) să analizeze necesarul de finanțare de la bugetul de stat complementar fondurilor europene și să transmită aceste date către Ministerul Finanțelor, care va asigura resursele necesare pentru menținerea fluxului de plăți al proiectelor.

Decizia a fost anunțată în cadrul unei reuniuni de lucru desfășurate la Palatul Victoria, coordonată de șeful Executivului, în care a fost analizat stadiul proiectelor și investițiilor derulate prin PNRR.

Potrivit Guvernului, la nivelul ministerelor vor fi operate și „ajustări organizatorice” pentru a asigura resursa umană necesară verificării cererilor de plată, iar instituțiile care înregistrează întârzieri vor putea beneficia de sprijin din partea Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene.

În cadrul reuniunii au fost evaluate proiecte de investiții din educație, sănătate, lucrări publice, energie, economie și digitalizare, precum și reforme privind decarbonizarea, reducerea întârzierilor din transportul feroviar și salarizarea din sistemul bugetar.

O situație specială a fost semnalată la Ministerul Sănătății, unde este necesară adoptarea urgentă a mai multor hotărâri de guvern restante pentru efectuarea plăților, considerate esențiale pentru continuarea lucrărilor la spitalele finanțate prin PNRR. Potrivit termenului asumat, acestea trebuie finalizate până la sfârșitul lunii august.

Negocierile finale pe PNRR vor avea loc pe 22 mai la Bruxelles

Totodată, ministerele și-au coordonat pozițiile înaintea negocierilor programate la Bruxelles, pe 22 mai, cu reprezentanții Comisia Europeană, având ca temă versiunea finală a PNRR. Obiectivul Executivului este utilizarea integrală a fondurilor disponibile, atât din componenta de granturi, cât și din cea de împrumut.

Guvernul a mai anunțat că, după aprobarea săptămâna trecută a cererii de plată numărul 4, în valoare de 2,62 miliarde de euro, gradul de implementare al PNRR a depășit 60%. România mai are de atras aproximativ 10 miliarde de euro, sumă brută, prin cererile de plată 5 și 6, pentru finalizarea programului.

La reuniunea de la Palatul Victoria au participat, alături de premier, vicepremierul Oana Gheorghiu și miniștrii Alexandru Nazare, Dragoș Pîslaru, Radu Miruță, Cseke Attila, Mihai Dimian și Irineu Darău.

