Ședință CSAT, joi. Tema – incidentele de la Marea Neagră și măsurile pentru pentru protejarea infrastructurii critice maritime

Președintele Nicușor Dan a convocat pentru joi ședința Consiliului Suprem de Apărare a Țării (CSAT), pentru discutarea atacurilor cu drone rusești asupra unor nave din Marea Neagră și măsurile de contracarare a acestora.

Se vor analiza implicațiile de securitate generate de incidentele de la Marea Neagră și vor fi evaluate măsurile de consolidare a capacității de reacție pentru protejarea apelor teritoriale și a infrastructurii critice maritime a României, a precizat Administrația Prezidențială, într-un comunicat.

În cadrul ședinței Consiliului, vor fi analizate și alte tematici de actualitate din domeniul securității naționale.

NATO trimite drone și sisteme radar

NATO va trimite mai multe avioane de patrulare maritimă, sisteme radar și drone în Marea Neagră, a anunțat marți alianța militară, după o serie de atacuri mortale cu drone asupra navelor comerciale din regiune, legate de războiul purtat de Rusia în Ucraina, transmite Reuters.

Anunțul a fost făcut după ce principalul organism decizional al NATO, Consiliul Nord-Atlantic, a discutat despre securitatea în Marea Neagră, la sediul alianței din Bruxelles.

Pe lângă avioane, drone și sisteme radar, statele membre NATO au trimis sau urmează să trimită agenți de informații și echipe care să efectueze analize criminalistice ale explozibililor, a declarat colonelul Martin L. O’Donnell din armata SUA, purtător de cuvânt militar al NATO.

NATO nu a atribuit niciunei țări responsabilitatea pentru seria recentă de atacuri. Analiștii militari au declarat că, aproape sigur, Rusia a efectuat atacurile, însă Moscova nu și-a recunoscut responsabilitatea pentru acestea.

Săptămâna trecută, șapte marinari au fost dați dispăruți după ce dronele au lovit două petroliere care transportau substanțe chimice, în apropierea coastei românești a Mării Negre. Navele au luat foc, generând noi preocupări privind securitatea de-a lungul unei rute maritime esențiale, utilizate de Ucraina.

Cel puțin alte cinci nave de marfă au fost lovite în apropierea coastelor României și Bulgariei, țară vecină și membră NATO, în cele zece zile precedente. Cel puțin 23 de marinari au fost dați dispăruți sau au fost declarați morți.

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