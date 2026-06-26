Ședință CSAT, luni – pregătirea summitului NATO de la Ankara. Turcia, furnizor de securitate în regiune

Președintele României, Nicușor Dan, a convocat Consiliul Suprem de Apărare a Țării pentru luni, 29 iunie, pe agendă figurând pregătirea Summitului NATO de la Ankara, misiunile externe ale militarilor români și alte teme de securitate națională.

Administraţia Prezidenţială a anunţat că pe ordinea de zi a şedinţei sunt incluse subiecte referitoare la obiectivele României la Summitul NATO de la Ankara din 2026, forţele şi mijloacele Armatei României ce pot fi puse la dispoziţie pentru participarea la misiuni şi operaţii în afara teritoriului statului român în anul 2027.

În şedinţa CSAT se va mai discuta şi despre implicaţiile pentru continuitatea serviciilor de navigaţie aeriană şi pentru securitatea spaţiului aerian în contextul suspendării Certificatului ROMATSA de furnizor de servicii de navigaţie aeriană, prin Sentinţa nr. 360 din 27.02.2026.

„În cadrul şedinţei Consiliului, vor fi analizate şi alte tematici de actualitate din domeniul securităţii naţionale”, se arată în comunicatul oficial.

Reamintim că șeful statului a efectuat în urmă cu o săptămână o vizită la Istanbul, unde, împreună cu președintele Recep Tayyip Erdoğan, la Istanbul, a aprticipat la ceremonia de acordare a pavilionului navei din clasa HISAR ”Contraamiral August Roman”.

Cei doi oficiali au avut o întrevedere bilaterală pentru a discuta prioritățile Parteneriatului Strategic bilateral, securitatea regională și pregătirea Summitului NATO de la Ankara.

România vrea să întărească cooperarea economică și de securitate cu Turcia, inclusiv în contextul exploatărilor de gaze offshore din Marea Neagră

Ulterior, președintele Nicușor Dan a detaliat că România urmărește dezvoltarea pe teritoriul țării noastre a unor facilități comune de întreținere pentru navele aflate în dotarea Armatei Române. Acesta a vorbit și despre inițiativele de întărire a cooperării bilaterale, afirmând că România și Turcia își propun să parafeze la summitul NATO de la Ankara extinderea cooperării în cadrul NATO în domeniul securității Mării Negre, cu accent pe protejarea infrastructurii submarine și rotirea structurilor aliate din regiune, de la Istanbul la Constanța.

„Am avut o discuție cu Președintele turc, domnul Erdoğan. Avem un parteneriat de 15 ani, Parteneriat Strategic, și avem interese comune. În primul rând, la Marea Neagră, după cum știți, România, Bulgaria și Turcia au un program comun de deminare în apele teritoriale, și, la Ankara, sperăm că toate formalitățile să fie terminate până atunci, vom extinde acest parteneriat pentru inclusiv infrastructura submarină din Marea Neagră”, a afirmat Nicușor Dan, citat de publicația CaleaEuropeană.ro.

Conform sursei citate, șeful statului a subliniat că această extindere este esențială pentru protejarea intereselor economice și energetice ale României în Marea Neagră, în special în contextul exploatării gazelor offshore și al securizării infrastructurilor critice subacvatice.

„Și asta este important pentru noi, evident, pentru că avem interesul să exploatăm gazele din Marea Neagră, dar și alte chestiuni, alte infrastructuri subterane, dar ăsta e cel mai important”, a adăugat președintele.

România, Turcia și Bulgaria au convenit un memorandum pentru securitatea maritimă de la Marea Neagră – Turcia e furnizor de securitate în regiune

România, Turcia și Bulgaria au semnat la Istanbul în ianuarie 2024 un memorandum de înțelegere prin care cele trei țări s-au angajat să coopereze pentru asigurarea libertății de navigație și securității maritime în Marea Neagră, înființând astfel Grupul operativ pentru combaterea minelor marine din Marea Neagră. Misiunea principală a MCM BS TG este aceea de a asigura libertatea de navigație în apele Mării Negre, prin executarea unor misiuni de supraveghere, acțiuni de neutralizare a posibilelor pericole pentru traficul maritim, precum și a unor activități conexe de căutare și salvare pe mare.

În plan militar și instituțional, Nicușor Dan a discutat cu președintele Turciei Recep Tayyip Erdoğan despre viitorul cooperării în cadrul NATO, inclusiv despre structurile aliate din regiune.

„Când am discutat de Marea Neagră, am discutat și de Centrul NATO la Marea Neagră, care, în momentul ăsta, este la Istanbul și care ne dorim să vină la Constanța începând cu 2028 – este un centru rotațional NATO la Marea Neagră”, a precizat acesta.

Centrul respectiv reprezintă o structură de comandă navală creată anul acesta la nivelul NATO, sub denumirea de Forța operativă combinată din Marea Neagră.

Conform deciziilor asumate, Turcia va găzdui și va comanda grupul operativ CTF-Black Sea, forța operativă din Marea Neagră, până în 2028, în conformitate cu principiul asumării regionale a responsabilității. După 2028, rolul de gazdă și de comandă va fi preluat prin rotație de către aliații riverani din Marea Neagră, România și Bulgaria, pe baza propunerilor acestora.

Erdogan: Este un nou punct istoric al parteneriatului dintre cele două țări

Președintele Turciei, Recep Tayyip Erdoğan, a declarat că este onorat de prezența președintelui României, Nicușor Dan, la ceremonia de predare a corvetei către Forțele Navale Române și a evidențiat importanța parteneriatului dintre cele două state.

Liderul de la Ankara a vorbit despre schimbările profunde din actualul context internațional, pe care le-a comparat cu cele din perioada de după Războiul Rece, subliniind că securitatea reprezintă un element esențial într-o lume tot mai instabilă. Totodată, Erdoğan a reafirmat obiectivul Turciei de a-și consolida independența strategică și de a continua direcția de dezvoltare urmată în ultimele două decenii.

El a afirmat că industria de apărare reprezintă elementul central al strategiei naționale a Turciei și a evidențiat evoluția semnificativă a sectorului în ultimele două decenii.

”Mă simt foarte onorat de a-l avea pe președintele Nicușor Dan. Suntem foarte onorați de prezența dumneavoastră astăzi. Remarcăm din nou un punct istoric al parteneriatului dintre cele două țări. Corveta va fi predată Forțelor Navale Române. La începutul alocuțiunii mele vreau să raportez un lucru important. În zilele de astăzi vedem transformări, schimbări majore pe care nu le-am mai văzut din timpul Războiului Rece. Astăzi vorbim despre transformarea unei noi paradigme, atât naționale, cât și internaționale. Sper că cu toții putem să înțelegem că securitatea este un punct critic și vital. Cine nu este puternic pe teren nu are un loc să se așeze la masă. Suntem în pragul unei perioade pline de haos. (…) Industria de apărare este motorul viziunii noastre pentru o Turcie mare și puternică. În ultimii 23 de ani, am făcut progrese semnificative pe drumul pe care l-am trasat către o Turcie complet independentă în industria de apărare. În ciuda obstacolelor, restricțiilor și embargourilor atât deschise, cât și ascunse, am avansat constant către obiectivul nostru”, a declarat acesta.

În ceea ce privește direcția de politică externă a Turciei, liderul de la Ankara a insistat că țara sa nu urmărește escaladarea tensiunilor și nici conflicte regionale. „Nu căutăm criză, haos, dispute sau conflicte cu nimeni; pe de altă parte, favorizăm cooperarea puternică bazată pe respect reciproc”, a spus Recep Tayyip Erdoğan.

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