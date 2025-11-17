Şedinţă a CSAT, pe 24 noiembrie – discutarea Strategiei Naționale de Apărare și evaluarea riscurilor din 2026

Preşedintele României, Nicuşor Dan, a convocat şedinţa Consiliului Suprem de Apărare a Ţării (CSAT) pentru 24 noiembrie 2025, pentru a discuta Strategia Naţională de Apărare a Ţării, dar şi riscurile de securitate ce se profilează anul viitor pentru România.

Ordinea de zi a şedinţei CSAT, anunțată de Administrația Prezidențială:

Strategia Naţională de Apărare a Ţării pentru perioada 2025-2030;

Analiza Strategică a Apărării;

Raportul privind activităţile desfăşurate şi rezultatele obţinute la nivel naţional, în primele şapte luni ale anului 2025, pentru prevenirea şi combaterea traficului şi consumului de droguri, risc la adresa siguranţei naţionale în România;

Evaluare privind riscuri, ameninţări şi vulnerabilităţi la adresa României, prognozate pentru anul 2026;

Raportul consolidat privind participarea României la Exerciţiul NATO de management al crizelor „CMX-25”.

De asemenea, ”în cadrul şedinţei Consiliului vor fi analizate şi alte tematici de actualitate din domeniul securităţii naţionale”, a precizat Administraţia Prezidenţială.

Strategia Naţională de Apărare a Ţării – Acțiunile Rusiei, „principalele amenințări”

Acţiunile ostile ale Federaţiei Ruse constituie „principalele ameninţări la adresa securităţii naţionale, Moscova fiind responsabilă de perpetuarea instabilităţii în regiune şi pe întreg continentul european”, se arată în Strategia Națională de Apărare pentru perioada 2025-2030, prezentată săptămâna trecută.

Documentul de 40 de pagini – care urmează să fie avizat de CSAT și apoi prezentat în Parlament de șeful statului, pe 26 noiembrie – cuprinde evaluarea contextului global de securitate și detaliaza amenințările și riscurile la adresa statului și cetățeanului, precum și direcțiile de acțiune pentru asigurarea securității naționale.

Conform Strategiei, ne aflăm în cel mai dificil context internaţional de securitate de după al Doilea Război Mondial, caracterizat de schimbarea profundă a echilibrului internaţional, de volatilitate crescândă şi incertitudine, determinate de erodarea accelerată a ordinii bazate pe reguli, reafirmarea politicii de putere a marilor actori globali şi intensificarea competiţiei strategice în multiple domenii: militar, economie, tehnologie şi informaţional.

Independența solidară – conceptul central

Creşterea tensiunii în plan militar, generată de escaladarea atacurilor Federaţiei Ruse împotriva Ucrainei şi multiplicarea provocărilor sale împotriva statelor occidentale prezintă un risc imediat pentru România şi Europa, în timp ce interacţiunea dintre SUA, China, Rusia şi UE este determinantă pentru conturarea pe termen lung a unui nou echilibru global. Acest climat geopolitic prezintă riscuri pentru România atât în domeniul securităţii, cât şi în cel economic şi comercial.

Conceptul-cheie al „Strategiei Naţionale de Apărare a Ţării pentru perioada 2025-2030” este independenţa solidară.

„Prin manifestarea loială a solidarităţii cu aliaţii şi partenerii săi, România şi-a consolidat statutul şi poziţia în cadrul NATO şi UE. În sens simetric, urmărindu-şi consecvent propriile interese şi contribuind cu expertiza sa unică la politicile aliate şi europene, România a ştiut să dea o valoare deplină solidarităţii sale cu aliaţii şi partenerii. Se poate, prin urmare, afirma că cele două jumătăţi ale conceptului de independenţă solidară se vor consolida reciproc, ilustrând că adevărata independenţă nu se poate priva de loialitate şi că valoarea celei din urmă e fortificată de cea dintâi”, se arată în document.

Strategia dă o importanţă majoră Parteneriatului Strategic cu SUA, „pilon de neînlocuit al securităţii noastre şi platformă de avansare a prosperităţii României”. „Prezenţa militară a SUA în ţara noastră, precum şi investiţiile americane, cu precădere în domenii strategice şi de frontieră tehnologică, vor putea să ducă Parteneriatul nostru în etapa maturităţii sale depline, optimizând fundamentele securităţii noastre naţionale”, se arată în documentul citat.

