SUA ar vrea să disloce în România soldați și avioane de luptă – Subiectul se află pe agenda CSAT de miercuri

Consiliul Suprem de Apărare a Ţării (CSAT) se reuneşte, miercuri, pentru analiza dislocării temporare pe teritoriul României a unor capabilităţi militare şi evaluarea impactului evenimentelor din Orientul Mijlociu asupra pieţei petroliere din România.

România a primit o solicitare din partea Statelor Unite privind dislocarea unor trupe și a unor avioane de luptă pe teritoriul țării noastre, relatează Digi24.

Solicitarea ar veni din partea Pentagonului, care cere dislocarea unor trupe și a unor avioane de luptă la baza aeriană Mihail Kogălniceanu, din județul Constanța.

”Preşedintele României, Nicuşor Dan, a convocat şedinţa Consiliului Suprem de Apărare a Ţării, care va avea loc miercuri, ora 09:30, la Palatul Cotroceni”, a anunţat Administraţia Prezidenţială.

Pe ordinea de zi a şedinţei sunt incluse subiecte referitoare la situaţia din Orientul Mijlociu. Implicaţii pentru România, evaluarea impactului evenimentelor din Orientul Mijlociu asupra pieţei petroliere din România şi analiza dislocării temporare pe teritoriul României a unor capabilităţi militare.

Preşedintele Nicuşor Dan declara săptămâna trecută, în Polonia, că nu a convocat CSAT, legat de situaţia din Orientul Mijlociu şi nu îl vor convoca cât lucrurile nu vor prezenta un pericole imediat, direct.

Şeful statului mai spunea că prioritatea este ca cetăţenii prinşi de conflict să poată să revină acasă.

”Nu o să plângem Republica Islamică Iran. Nu e vorba de iranieni, e vorba de un regim care a sponsorizat terorismul în regiune şi care a destabilizat regiunea ani la rând, care şi-a terorizat propriul popor si care nu a avut rezonabilitatea de a coopera cu organismele internaţionale în problema nucleară şi din aceste motive a fost supusă sancţiunilor europene”, a mai spus preşedintele.

Subiectul ar urma să fie analizat în cadrul ședinței Consiliului Suprem de Apărare a Țării (CSAT), programată miercuri la Palatul Cotroceni.

Solicitarea ar avea legătură cu contextul în care Statele Unite sunt implicate într-un conflict împotriva Iranului. Baza aeriană Mihail Kogălniceanu este considerată o bază militară strategică și ar putea oferi un avantaj americanilor în acest conflict, fiind un punct important de lansare pentru avioanele de luptă. Baza a fost folosită inclusiv vara trecută, în contextul unui conflict dintre Israel și Iran.

