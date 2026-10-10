Ședință la Cotroceni cu miniștrii și ambasadoarea la UE, înaintea de Consiliul European: “România va susține adoptarea unui buget european ambițios“

România va susține adoptarea unui buget european ambițios la Consiliul European de săptămâna viitoare, un buget care să mențină finanțările pentru politica de coeziune și politica agricolă comună, a transmis, vineri, Administrația Prezidențială, după o ședință de lucru organizată de președintele Nicușor Dan cu membri ai Guvernului, experți din ministere și ambasadoarea României la Uniunea Europeană.

În plus, România își dorește ca viitorul buget multianual al UE (2028 – 2034) să finanțeze capacitățile europene de apărare, cu o atenție sporită acordată Flancului Estic și Mării Negre, dar și politicile de recâștigare a competitivității și de reducere a dependențelor strategice în domeniul energetic și al tehnologiilor avansate.

Întâlnire de lucru la Cotroceni, înainte de Consiliul European de joi și vineri. România vrea un buget UE de cel puțin 2.000 mld. €

Președintele a avut vineri o întâlnire de lucru cu viceprim-ministrul și ministrul interimar al agriculturii și dezvoltării rurale, Tánczos Barna, ministrul finanțelor, Alexandru Nazare, ministrul investițiilor și proiectelor europene, Dragoș Pîslaru, ministrul afacerilor externe, Oana Țoiu, șeful Cancelariei prim-ministrului, Mihai Jurca, și reprezentantul permanent al României pe lângă Uniunea Europeană, Iulia Matei, pe tema viitorului buget al UE (Cadrul Financiar Multianual), în vederea reuniunii Consiliului European din 15-16 octombrie 2026.

Potrivit Palatului Cotroceni, ședința de lucru a avut ca obiectiv coordonarea poziției naționale în perspectiva negocierilor care vor avea loc la nivelul liderilor europeni, având în vedere faptul că viitorul Cadru Financiar Multianual va aloca bugetul pentru perioada 2028-2034, influențând în mod direct perspectivele de dezvoltare economică ale României prin resursele disponibile pentru investiții, infrastructură, agricultură și dezvoltare regională.

“România va susține adoptarea unui buget european ambițios, care să mențină nivelul global al finanțării pentru Politica de coeziune și Politica agricolă comună, două instrumente esențiale pentru reducerea decalajelor de dezvoltare dintre statele membre, precum și pentru modernizarea sectorului agricol, dezvoltarea comunităților rurale și consolidarea securității alimentare”, arată Administrația Prezidențială într-un comunicat.

“În același timp, România va pleda pentru finanțarea consolidării capacității europene de apărare, cu o atenție deosebită acordată Flancului Estic și regiunii strategice a Mării Negre, precum și pentru politicile de recâștigare a competitivității și de reducere a dependențelor strategice în domeniul energetic și al tehnologiilor avansate”, a mai transmis Administrația Prezidențială.

Posibil acord pe viitorul buget al UE, până la final de an

Președintele Consiliului European, Antonia Costa, a transmis oficial invitația către șefii de state și de guverne ai statelor membre pentru reuniunea de joi și vineri de la Bruxelles. În scrisoarea sa, Costa spune că negocierile privind bugetul multianual “vor intra într-o fază decisivă” și a mai adăugat că “următoarea noastră reuniune trebuie, prin urmare, să ne apropie de consolidarea elementelor-cheie necesare pentru a ajunge la un acord final până la sfârșitul anului”.

De notat că președinția irlandeză a Consiliului Europei este așteptată să prezinte în zilele următoare un document revizuit de negociere care să stea la baza discuțiilor liderilor, în contextul în care un grup de 17 state vor un buget mai mare, iar un grup de state, așa-numite frugale, urmăresc diminuarea acestuia cu câteva sute de miliarde de euro față de propunerea inițială a Comisiei, de 2.000 de miliarde de euro. Documentul președinției irlandeze va veni cu o defalcare detaliată a bugetului propus, cu cifre actualizate. Liderii vor purta apoi discuții cu privire la conținutul acestuia în cadrul summitului de două zile care va avea loc la Bruxelles, începând cu 15 octombrie.

Președintele Dan a discutat marțea trecută cu Antonio Costa despre agenda summitului, subliniind că România va susține un buget european ambițios, politica de coeziune și extinderea UE către Republica Moldova și Ucraina.

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