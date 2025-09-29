cursdeguvernare

Newsletter
Contact
luni

29 septembrie, 2025

logo-conferinte-curs-de-guvernare
Facebook Linkedin Twitter Rss
Newsletter
Stiri

Ședință a coaliției, la Palatul Victoria – Rectificarea bugetară, pe agendă

Rss
De Vladimir Ionescu

29 septembrie, 2025

Coaliția de guvernare s-a reunit, luni, la Palatul Victoria, într-o nouă ședință, pentru a continua discuțiile despre forma finală a proiectului privind rectificarea bugetară, potrivit Agerpres.

La reuniune sunt prezenți, între alții, premierul Ilie Bolojan, președintele PNL, Sorin Grindeanu, președintele interimar al PSD, Cseke Attila (UDMR), Ionuț Moșteanu (USR), Varujan Pambuccian, liderul Grupului minorităților naționale din Parlament.

Duminică, președintele Nicușor Dan a declarat, întrebat cum privește situația din coaliție, că în acest moment în coaliție există stabilitate, dovadă fiind faptul că măsurile luate în cele trei luni de la instalarea Guvernului Bolojan au fost adoptate prin consens.


Totodată, șeful statului a subliniat că discuția cea mai importantă din coaliție săptămâna aceasta este cea legată de rectificarea bugetară.

„Discuția cea mai importantă de săptămâna viitoare e discuția pe rectificare, pentru că noi trebuie să dăm un semnal pentru oamenii care ne-au împrumutat cu bani, și sunt mulți, că suntem serioși. Și rectificarea care va fi agreată săptămâna asta și proiectul legii de buget pe 2026, care va fi făcut în cursul lunii noiembrie, sunt argumente pentru toți oamenii care se uită la noi că suntem pe direcția de stabilitate”, a afirmat Nicușor Dan duminică.

Anterior, premierul Ilie Bolojan a prefigurat faptul că rectificarea bugetară ar urma să fie aprobată marți, într-o ședință extraordinară de guvern.

(Citește și: ”Rectificarea bugetară / Nicușor Dan: „O să asigure funcționarea statului în mod normal și asta înseamnă o trecere de la 7 deficit la 8,4”. Ministrul Nazare: menținem 150 mld. lei la investiții”)

***


Google New Urmărește-ne pe Google News
Rss
Articole recomandate:

Etichete: , , ,

citește și

Ministrul de Finanțe: ”Vor fi bani, și de salarii și de pensii, dar multe ipoteze ale bugetului nu mai stau în picioare” – Rectificare bugetară la sânge / 20 de mld. euro ieșiri de capital, dacă ajungeam în ”junk”

 

Rectificarea bugetară / Nicușor Dan: „O să asigure funcționarea statului în mod normal și asta înseamnă o trecere de la 7 deficit la 8,4”. Ministrul Nazare: menținem 150 mld. lei la investiții

 

Bursa a câștigat peste 6,5 miliarde de lei la capitalizare, în această săptămână

lasă un comentariu

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

toate comentariile

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

articole categorie

cursdeguvernare

Facebook Linkedin Twitter Rss
Opiniile prezentate pe acest site, precum și comentariile la articole cad în responsabilitatea exclusivă a autorilor.

©Copyright - SC Varianta Media SRL

Citește și:

Alarmă nouă: Scădere bruscă a gradului de ocupare – în cel mai mare ritm de după pandemie. Industria – victima principală. IT-ul pierde și el 30.000 de joburi. Către ce se îndreaptă piața muncii? O comparație cu statele UE

Chestiunea
O nouă realitate în economia României se strecoară printre datele

Lucrăm momentan la conferința viitoare.

Îți trimitem cele mai noi evenimente pe e-mail pe măsură ce apar:
Abonează-te la noutăți