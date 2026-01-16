Sectorul energetic a început anul 2026 în forță pe Wall Street, impulsionat de rafinării

Piața bursieră americană a încheiat puternic pe creștere anul 2025, indicele de referință al pieței bursiere, S&P 500, înregistrând un randament de 16,4%, marcând al treilea an consecutiv de câștiguri de două cifre. Interesant este că toate cele 11 sectoare economice au încheiat pe creștere, subliniind impulsul general al pieței. Nu este surprinzător faptul că sectorul tehnologic a ocupat din nou primul loc în clasamentul performanței, cu un câștig de 24,6%, datorită dezvoltării continue a centrelor de date bazate pe inteligență artificială și cererii de cipuri.

Sectorul industrial a înregistrat un randament impresionant de 19,3%, datorită investițiilor în infrastructură, activității de relocare a producției și volumului de comenzi restante, în timp ce sectorul utilităților a surprins în creștere cu un randament de 16,0%.

Din păcate, sectorul energetic a fost din nou în urmă, înregistrând un randament respectabil, dar sub nivelul pieței, de 7,9%, devansând doar bunurile de consum curent, intermediar și imobiliarele. Performanța mai slabă a sectorului energetic s-a datorat în mare parte reducerii semnificative a prețurilor petrolului în a doua jumătate a anului 2025, scrie Oil Price.

De remarcat că rafinăriile de petrol au avut cele mai bune randamente din sectorul energetic, cele „Three Big” din rafinare având randamente peste media pieței: Valero Energy (+37%), urmată de Marathon Petroleum (+19,2%) și Phillips 66 (+17,5%). Acțiunile din sectorul de rafinare a petrolului au fost susținute de marjele mai bune ale rafinăriilor provenite din capacitate globală limitată, a cererii constate de motorină și combustibili pentru aviație, a randamentelor îmbunătățite de rafinare și a trecerii către produse cu o valoare adăugată mai mare.

Companiile petroliere integrate au revenit pe creștere în 2025 după un 2024 lipsit de strălucire, fiind conduse de TotalEnergies, care a încheiat cu un randament de 28,3%; BP a câștigat 24,5%, în timp ce Shell a crescut cu 22,2%. Supercompaniile americane au înregistrat, de asemenea, câștiguri solide, conduse de Exxon Mobil, care a încheiat cu 16,0%, în timp ce Chevron a revenit la peste 10% datorită operațiunilor lor diversificate, care au contribuit ca protecție împotriva prețurilor mai scăzute ale petrolului.

În noul an, însă, acțiunile companiilor de petrol și gaze înregistrează randamente superioare mediei pieței. Sectorul energetic inclus în calculul indicelui S&P 500 a crescut cu 7,5% de la începutul anului, depășind cu mult avansul de 1,2% al indicelui S&P 500.

Suntem încă la începutul noului an, dar acțiunile companiilor de petrol și gaze par să întoarcă rolurile. Sectorul energetic al indicelui S&P 500 a crescut cu 7,5% de la începutul anului, depășind cu ușurință câștigul de 1,2% al indicelui S&P 500. Această performanță superioară este o surpriză, având în vedere că sectorul se confruntă cu presiunea ofertei ample, previziunile anticipând prețuri mai mici, în intervalul de prețuri (Brent 50-60 USD/baril). Este destul de probabil ca investitorii să se concentreze mai mult pe reziliența companiilor, dividendele generoase și alocarea echilibrată a capitalului, în timp ce gazele naturale înregistrează o creștere globală mai ales sub formă de GNL. Încă o dată, acțiunile companiilor de rafinare au pornit rapid, crescând cu cuprinse între 14,6% în primele două săptămâni ale anului și 9,6%.

În același timp se așteaptă ca acțiunile ale companiilor petroliere integrate să aibă o evoluție mixtă în anul curent, cu potențial de randamente stabile. Sectorul va fi probabil determinat mai puțin doar de prețurile petrolului și mai mult de factori individuali ai companiei, cum ar fi eficiența operațională, investițiile de capital și diversificarea strategică în energii regenerabile și operațiuni midstream. Companiile integrate, care au atât operațiuni upstream, cât și downstream (rafinare și comercializare), sunt mai bine poziționate pentru a face față ciclurilor prețurilor mărfurilor decât producătorii exclusivi. Marjele puternice de rafinare pot ajuta la compensarea fluxurilor de numerar mai slabe din upstream.

