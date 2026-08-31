Secretarul Trezoreriei Scott Bessent testează limitele puterii economice a SUA la reuniunea finanțiștilor din G20

Secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent (Foto), se confruntă cu un test major al abilităților sale de diplomație economică în această săptămână, în timp ce face presiuni asupra liderilor finanțelor din principalele economii ale G20 pentru a reduce dezechilibrele comerciale globale, stimularea creșterii economice, încercând în același timp să calmeze îngrijorările legate de creșterea datoriei suverane a SUA și a randamentelor obligațiunilor.

Agenda discuțiilor va include, de asemenea, și înăsprirea sancțiunilor economice impuse Iranului, relatează Reuters, citând un oficial de rang înalt al Trezoreriei SUA. Discuțiile semnalează o continuare a campaniei de presiune financiară împotriva Teheranului dezvăluită de Bessent săptămâna trecută.

Totodată politicile economice agresive ale Chinei vor fi discutate cu restul participanților, care sunt la rândul afectați de exporturile subvenționate ale companiilor chineze.

„Nu se poate ca China să aibă un excedent comercial de 1,2 trilioane de dolari în comerțul internațional”, a declarat Bessent pentru Reuters. „Restul lumii va trebui să își examineze termenii comerciali cu China.”

Bessent a acuzat Beijingul că încearcă să „exporte” relansarea economică prin inundarea piețelor externe cu bunuri ieftine chinezești care subminează bazele industriale ale restului țărilor. El a spus că membrii G20 ar trebui să facă presiuni asupra Chinei pentru a-și stimula consumul intern, mai degrabă, decât să inunde cu bunuri subvenționate piețele externe.

Un oficial al Trezoreriei a declarat pentru Reuters: „Așadar, ne concentrăm pe acest aspect în discuțiile noastre din G20 pentru a ne asigura că economiile noastre concurează în ceea ce privește productivitatea, inovația și investițiile, și nu se bazează pe politici care împing excesul de producție și excesul de capacitate pe piețele globale.”

Avertismentul șefului Trezoreriei SUA de dinainte de reuniunea G20 de astăzi vine în contextul în care administrația Trump se pregătește să impună o taxă vamală de 7,5% asupra bunurilor chinezești care se încadrează în capacitatea de producție excedentară. Măsura ar readuce tarifele vamale impuse de Trump Chinei la începutul celui de-al doilea mandat la aproximativ 20%.

Purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe chinez, Guo Jiakun, a declarat ziariștilor că orice divergențe comerciale cu SUA ar trebui rezolvate prin dialog.

La finele lucrărilor summitului, SUA împreună ceilalți participanți la G20 lucrează la adoptarea unei declarații comune, potrivit unui oficial al Trezoreriei și unor persoane familiarizate cu discuțiile.

Pe agendă sunt trecute de asemenea eforturile pentru restructurarea datoriei suverane mai rapid și mai transparent, împreună cu programe pentru a combate frauda financiară și stimularea educației financiară.

Tarifele vamale nu se află pe agenda formală, în ciuda conflictelor comerciale tot mai dure ale președintelui Trump, inclusiv conflictul recent cu Canada, care este de asemenea prezentă la summit.

O scurtă reuniune a miniștrilor de finanțe din G7 este planificată luni, printre subiectele abordate urmând să se numere situația din Ucraina și inteligența artificială, potrivit unor persoane familiarizate cu agenda reuniunii.

„Este prima dată în cadrul G20 când am adus sectorul privat chiar la G20”, a declarat Erin Browne, subsecretarul Trezoreriei pentru Afaceri Internaționale, pentru Right Side Broadcasting Network. Oamenii de afaceri, a spus ea, vor ajuta la „conducerea și medierea” discuțiilor.

Se așteaptă ca Jamie Dimon, directorul general al JPMorgan Chase, și David Solomon, directorul general al Goldman Sachs, să se alăture directorilor din industria prelucrătoare, tehnologie, farmaceutice și criptomonede la discuțiile G20. Printre aceștia se numără: Kent Masters, directorul general al Albemarle; Bill Brown, directorul general al 3M; David Ricks, directorul general al Eli Lilly; Michael Lyons, noul director general al Truist; Ryan Rugg, directorul global al activelor digitale al Citibank; Eric Glyman, directorul general al startup-ului fintech Ramp; și Heath Tarbert, președintele Circle și fost comisar CFTC și oficial al Trezoreriei în timpul primei administrații Trump.

***