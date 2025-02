Secretarul general al NATO, Mark Rutte: Germania trebuie să cheltuiască mai mult pentru apărare

Germania trebuie să-și majoreze cheltuielile pentru apărare și producția de arme, a îndemnat secretarul general al NATO, Mark Rutte, într-o declarație publicată în ediția de duminică a ziarului german Bild, informează dpa, citată de Agerpres.

El a remarcat sprijinul militar critic pe care Berlinul l-a oferit Kievului și recenta înființare a unei baze a Bundeswehr (armata germană – n.r.) în Lituania, pentru a proteja țările baltice de agresiunea rusă. El a cerut totodată celei mai mari economii a Europei să intensifice producția de arme.

„Germanii au făcut multe lucruri bine de când a început războiul din Ucraina. Dar, având în vedere dimensiunea economiei germane, este normal să ne dorim ca ei să facă mult mai mult. Germania trebuie să mărească cheltuielile pentru apărare, asta va fi necesar. (…) Trebuie să ne pregătim pentru război. Acesta este cel mai bun mod de a evita războiul”, a afirmat Rutte.

Ținta pentru cheltuielile cu apărarea, ca procent din PIB, va fi majorată la următorul summit NATO din vară

Rutte și-a justificat cererea invocând ceea ce el consideră drept preocupări tot mai mari: „Nu numai că situația cu Rusia este periculoasă, dar și chinezii își extind enorm capacitățile militare”.



Secretarul general al NATO a mai subliniat că toate țările NATO – inclusiv Statele Unite – ar trebui, prin urmare, să facă mai mult pentru apărarea colectivă a alianței.



Rutte a dat de înțeles că vor mai există încă discuții pe cât de mare va fi noua țintă de cheltuieli a NATO, în condițiile în care noul președinte american dorește o majorare la 5% din PIB.

„Vă pot asigura de un lucru: va fi mult, mult, mult mai mult de 2% (din PIB)”, a spus Mark Rutte.



Ținta ar urma să fie majorată la următorul summit NATO din iunie.



De notat că nici Washingtonul nu atinge acest nivel de 5% din PIB cu cheltuielile de apărare pe care îl cere Donald Trump. Totodată, Germania și-a crescut recent cheltuielile de apărare la puțin peste 2%.

Lituania și Estonia vor da 5% din PIB pe apărare

Ministrul Finanțelor, Barna Tánczos, a declarat recent pentru Financial Times că Guvernul României va menține cheltuielile pentru apărare la un minim de 2% din PIB în acest an, în ciuda presiunilor pe buget.

„Cred că există posibilitatea să creștem în continuare aceste cheltuieli, mai ales în ceea ce privește cheltuielile cu investițiile. România a fost întotdeauna un partener de încredere al NATO și plănuiește să rămână unul”, a afirmat ministrul pentru publicația londoneză.

Financial Times scoate în evidență că România are cel mai mare deficit bugetar din UE, ajungând la 8,6% din PIB anul trecut, cu o țintă a Guvernului de 7% din PIB în 2025. FT mai subliniază că Guvernul României a înghețat salariile și pensiile publice în acest an.

Donald Trump cere majorarea cheltuielilor cu apărarea ale țărilor NATO

Ieșirea în presa internațională a ministrului român al finanțelor vine în contextul în care administrația Trump pune presiune tot mai mare pe statele europene pentru majorarea cheltuielilor de apărare, de la o țintă de 2% din PIB la 5% din PIB, o majorare substanțială.

Articolul din FT arată că Lituania și Estonia, țări aflate și ele pe flancul estic al NATO, au răspuns deja de o manieră pozitivă la cererea președintelui american Donald Trump. Cele două țări sunt primele care au semnalat că vor crește cheltuielile de apărare la nivelul solicitat de administrația americană.

Potrivit ministrului de externe al Lituaniei, Kęstutis Budrys, Europa se confruntă cu o „nouă eră”, motiv pentru care Lituania va ține cheltuielile cu apărarea la un nivel cuprins între 5 și 6 la sută din PIB în următorii cinci ani, un nivel dublu față de cel din 2024.

Potrivit datelor compilate de Financial Times, nici Statele Unite nu cheltuie 5% din PIB cu apărarea, cu toate că SUA au cea mai mare alocare bugetară pentru apărare din lume, la peste 800 de miliarde de dolari. Polonia a cheltuit în 2024 peste 4% din PIB cu apărarea.

***