Secretarul general adjunct al Guvernului, urmărit penal pentru complicitate la folosirea influenţei ori autorităţii

Secretarul general adjunct al Guvernului, Cristina Trăilă (foto, alături de premierul Ilie Bolojan), a fost pusă urmărire penală, marţi, la sediul DNA Iaşi, în calitate de suspect, pentru complicitate la folosirea influenței ori autorității.

Ea este cercetată în dosarul omului de afaceri Fănel Bogos, administratorul unei societăți din domeniul creșterii păsărilor din județul Vaslui.

Cristina Trăilă nu a dat nicio declarație după ieșirea de la audiere.

Comunicatul DNA:

„În cauza mediatizată prin comunicatele nr. 738/VIII/3 din 05 noiembrie 2025, 740/VIII/3 și 742/VIII/3 din 06 noiembrie 2025, procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul teritorial Iași au dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale față de suspecta TRĂILĂ CRISTINA, secretar general adjunct al Guvernului României, pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la folosirea influenței ori autorității în scopul obținerii pentru sine ori pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite. Din probatoriul administrat până în prezent, procurorii au reținut următoarea stare de fapt: În perioada 03–04 noiembrie 2025, suspecta Trăilă Cristina, în calitate de secretar general adjunct al Guvernului României, ar fi sprijinit demersurile inculpatului Barbu Mihai de exercitare a influenței asupra președintelui A.N.S.V.S.A., în scopul înlocuirii din funcție a directorului D.S.V.S.A. Vaslui cu o persoană agreată de inculpatul B.F.

Scopul urmărit ar fi fost obținerea unor foloase necuvenite pentru inculpatul B.F. și pentru societatea deținută de acesta, constând, între altele, în aprobarea unui dosar de despăgubire în valoare de aproximativ 3 milioane de euro, precum și în diminuarea sau încetarea controalelor sanitar-veterinare la fermele societății. Suspectei Trăilă Cristina i-au fost aduse la cunoștință calitatea procesuală și acuzațiile penale, în conformitate cu prevederile art. 307 din Codul de procedură penală. Facem precizarea că efectuarea în continuare a urmăririi penale este o etapă a procesului penal reglementată de Codul de procedură penală, având ca scop instituirea cadrului procesual de administrare a probatoriului, activitate care nu poate, în nicio situație, să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.”

Florin Bogos a fost reținut în luna noiembrie a anului trecut de procurorii DNA – Serviciul Teritorial Iași, iar din luna martie 2026 el este plasat sub control judiciar.

Omul de afaceri este acuzat de fapte de corupție pentru că ar fi apelat la persoane din cercuri de influență, inclusiv la nivelul administrației centrale, pentru a-l schimba din pe Mihai Ponea din funcția de șef al DSVSA Vaslui, instituție ce amendase în repetate rânduri societatea sa.

În același dosar, alte trei persoane au fost reținute trafic de influență, dare de mită și șantaj și două persoane au fost plasate sub control judiciar pentru comiterea infracțiunilor de trafic de influență și șantaj, respectiv complicitate la trafic de influență.

Printre acestea figurează și fostul președinte al PNL Vaslui, Mihai Barbu. El este acuzat că i-ar fi intermediat afaceristului întâlniri cu persoane din administrația centrală. În prezent se află sub control judiciar.

Conform unui comunicat al DNA transmis presei în noiembrie 2025, Fănel Bogos ar fi încercat să obțină despăgubiri de aproximativ 13 milioane de lei, după ce în anul 2024, la una din fermele sale din județul Vaslui ar fi fost confirmat un focar de salmoneloză.

Întrucât DSVSA Vaslui ar fi dispus neutralizarea a 230.000 de păsări și i-a refuzat plata despăgubirilor, omul de afaceri ar fi apelat la mai multe persoane pentru a-l schimba din funcție pe directorul institituției și pentru a determina conducerea ANSVSA să îi favorizeze firma.

Întâlnirea dintre Fănel Bogos și premierul Bolojan

Scandalul din jurul omului de afaceri Fănel Bogoș a dus la acuzații din partea opoziției privind implicarea lui Ilie Bolojan în încercările omului de afaceri de a obține ajutorul unor demnitari importanți, după ce a fost dezvăluită o audiență pe care premierul i-a acordat-o la Palatul Victoria.

Șeful PNL Vaslui şi omul de afaceri Fănel Bogos s-au întânit pe 23 septembrie 2025, la Palatul Victoria, și au avut o discuţie de 15 minute cu premierul Ilie Bolojan, după cum a confirmat purtătorul de cuvânt al Guvernului.

„Pe data de 23 septembrie, domnul Barbu, preşedintele PNL Vaslui, a solicitat o audienţă la prim-ministru, la Palatul Victoria, nu în Modrogan, conform registrului de intrări, pentru că pe acela l-am verificat. A venit însoţit de domnul Bogos. Motivul invocat au fost chestiuni politice, de organizare la nivelul filialei. Discuţia a durat 15 minute, nu 4 ore”, declara Ioana Dogioiu, purtătorul de cuvânt al Executivului.

Discuția a fost intermediată de liberali de la vârf ai PNL Vaslui (fostul trezorier Mihai Barbu și secretarul general adjunct al Guvernului, Cristina Trăilă).

Stenogramele dosarului au dezvăluit că membrii rețelei lui Bogoș susțineau sau se lăudau că au plătit sume mari de bani sau traficat influență pentru a ajunge direct la nivelul prim-ministrului, scopul fiind schimbarea conducerii DSVSA Vaslui.

La vremea respectivă, premierul Ilie Bolojan a declarat că la întâlnirea care a durat aproximativ un sfert de oră omul de afaceri i-a prezentat problemele pe care le are din partea autorităţilor statului, iar el a avut „un uşor trac”, pentru că acesta a prezentat şi „aspecte ce nu sunt strict de zona politică”, în condiţiile în care fusese informat iniţial că la întrevedere se vor discuta exclusiv probleme politice.

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