Secretarul general al Asociației Constructorilor de Automobile din România (ACAROM), Adrian Sandu (foto), a fost numit consilier onorific al prim-ministrului, ceea ce semnalează importanța acordată industriei auto.

Decizia premierului Luca Niculescu a fost luată „în temeiul art. 29 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare”, menționează Economica.

Publicația amintește o declarație recentă a prim-ministrul privind industria auto, despre care a spus c[ „este un pilon important al economiei româneşti, cu o cifră de afaceri de peste 30 de miliarde de euro și o contribuţie de peste 13% din Produsul Intern Brut. Este semnificativ”.

„Iar România, în 2025, a devenit al şaptelea producător auto din industria auto europeană, o performanţă importantă, obţinută într-o piaţă importantă care se află sub presiune şi într-un context în care competitivitatea nu mai poate fi considerată un dat. În plan social, este sectorul productiv din România cu cel mai mare număr de angajaţi. (…) Vedem cu toţii că industria auto se află într-o perioadă de transformări importante. Luăm parte activ la dezbaterile privind iniţiativele europene menite să modernizeze şi să susţină dezvoltarea industriei auto.Iar o serie de iniţiative guvernamentale sunt raliate acestora. Am în vedere, în primul rând, Automotive Action Plan – planul de acţiune pentru industria auto. Guvernul susţine măsurile pentru creşterea competitivităţii industriei auto naţionale, în contextul în care vedem dificultăţile de pe piaţa europeană şi riscul de pierdere a unor locuri de muncă”, a mai adăugat premierul Luca Niculescu.

Industria auto reprezintă 14% din PIB-ul României, dar producția de vehicule a scăzut cu 11%

Industria auto din România reprezintă 14% din PIB și peste 37% din exporturi, însă sectorul se confruntă cu scăderea producției, costuri ridicate și lipsa predictibilității fiscale și legislative, a declarat Adrian Sandu, secretarul general al ACAROM.

Potrivit acestuia, în primele nouă luni, producția de vehicule a scăzut cu 11%, iar cifra de afaceri a sectorului, de aproximativ 35 de miliarde de euro în anul precedent, este estimată să se reducă în acest an. Industria auto are circa 200.000-210.000 de angajați direcți, iar impactul său economic susține aproximativ un milion de locuri de muncă în toate sectoarele.

Sandu a subliniat că atragerea de noi investiții necesită stabilitate fiscală și legislativă, infrastructură de transport și electricitate îmbunătățită și respectarea angajamentelor asumate de stat. El a cerut eliminarea impozitului minim pe cifra de afaceri (IMCA) de la 1 ianuarie 2027 și permanentizarea mecanismului Kurzarbeit, pentru păstrarea angajaților în perioadele de reducere a producției.

Declarațiile au fost făcute marți, 27 octombrie la Conferința „Reindustrializarea României – noul context și redefinirea priorităților regionale și europene” organizată de Curs De Guvernare la Senatul României.

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