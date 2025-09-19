Secretar de stat din Ministerul Economiei, reținut de DNA

Flavius Nedelcea, secretar de stat în Ministerul Economiei, a fost reținut de procurorii Direcției Naționale Anticorupție, potrivit G4media.ro.

Surse judiciare afirmă că Nedelcea ar fi intervenit pe lângă șeful interimar al Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC), Sebastian Ioan Hotca, pentru schimbarea unui șef local al instituției.

Nedelcea ocupă funcția de secretar de stat din aprilie 2022. Anterior, a fost director comercial la SC Eden-Petroleum SRL, partener al OMV Petrom (2020 – 2022), consilier județean în Caraș-Severin (2012 – 2020) și consilier local la Reșița (2000 – 2004). A lucrat și ca director de vânzări la Petrom.

În aceeași zi, DNA l-a reținut și pe Singh Bhupinder, manager al Spitalului Municipal de Urgență Caransebeș, acuzat de luare de mită. Procurorii au ridicat de la domiciliul acestuia 28.890 de euro, 2.541 de dolari, 340 de lire sterline, 500 de franci elvețieni, 96.200 de lei și 5.000 de forinți.

Conform surselor, Nedelcea este apropiat de liderul PSD din Caransebeș, Ion Mocioalcă, nașul lui Singh Bhupinder. Numele lui Mocioalcă a fost anterior asociat cu un proiect imobiliar Eden din București, în cadrul căruia și procurorul-șef al DNA, Marius Voineag, a achiziționat un imobil.

După dezbaterile publice legate de acest subiect, Consiliul Superior al Magistraturii a decis apărarea independenței procurorilor din DNA și a reputației profesionale a procurorului-șef Marius Voineag și a procurorului de caz care a instrumentat dosarul lui Mocioalcă.

***