cursdeguvernare

Newsletter
Contact
vineri

19 septembrie, 2025

logo-conferinte-curs-de-guvernare
Facebook Linkedin Twitter Rss
Newsletter
Stiri

Secretar de stat din Ministerul Economiei, reținut de DNA

Rss
De Vladimir Ionescu

19 septembrie, 2025

Flavius Nedelcea, secretar de stat în Ministerul Economiei, a fost reținut de procurorii Direcției Naționale Anticorupție, potrivit G4media.ro.

Surse judiciare afirmă că Nedelcea ar fi intervenit pe lângă șeful interimar al Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC), Sebastian Ioan Hotca, pentru schimbarea unui șef local al instituției.

Nedelcea ocupă funcția de secretar de stat din aprilie 2022. Anterior, a fost director comercial la SC Eden-Petroleum SRL, partener al OMV Petrom (2020 – 2022), consilier județean în Caraș-Severin (2012 – 2020) și consilier local la Reșița (2000 – 2004). A lucrat și ca director de vânzări la Petrom.


În aceeași zi, DNA l-a reținut și pe Singh Bhupinder, manager al Spitalului Municipal de Urgență Caransebeș, acuzat de luare de mită. Procurorii au ridicat de la domiciliul acestuia 28.890 de euro, 2.541 de dolari, 340 de lire sterline, 500 de franci elvețieni, 96.200 de lei și 5.000 de forinți.

Conform surselor, Nedelcea este apropiat de liderul PSD din Caransebeș, Ion Mocioalcă, nașul lui Singh Bhupinder. Numele lui Mocioalcă a fost anterior asociat cu un proiect imobiliar Eden din București, în cadrul căruia și procurorul-șef al DNA, Marius Voineag, a achiziționat un imobil.

După dezbaterile publice legate de acest subiect, Consiliul Superior al Magistraturii a decis apărarea independenței procurorilor din DNA și a reputației profesionale a procurorului-șef Marius Voineag și a procurorului de caz care a instrumentat dosarul lui Mocioalcă.

(Citește și: ”Managerul Spitalului Caransebeș, reținut – ar fi luat 250.000 lei pentru atribuirea ilegală a unui contract de lucrări de 900.000 lei”)

***


Google New Urmărește-ne pe Google News
Rss
Articole recomandate:

Etichete: , , , ,

citește și

Managerul Spitalului Caransebeș, reținut – ar fi luat 250.000 lei pentru atribuirea ilegală a unui contract de lucrări de 900.000 lei

lasă un comentariu

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

toate comentariile

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

articole categorie

cursdeguvernare

Facebook Linkedin Twitter Rss
Opiniile prezentate pe acest site, precum și comentariile la articole cad în responsabilitatea exclusivă a autorilor.

©Copyright - SC Varianta Media SRL

Citește și:

Alarmă nouă: Scădere bruscă a gradului de ocupare – în cel mai mare ritm de după pandemie. Industria – victima principală. IT-ul pierde și el 30.000 de joburi. Către ce se îndreaptă piața muncii? O comparație cu statele UE

Chestiunea
O nouă realitate în economia României se strecoară printre datele

Lucrăm momentan la conferința viitoare.

Îți trimitem cele mai noi evenimente pe e-mail pe măsură ce apar:
Abonează-te la noutăți