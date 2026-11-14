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Dosarul contrabandei cu motorină / DIICOT pune sechestru pe imobile și conturi până la concurența a 115 mil. lei

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De Vladimir Ionescu

14 noiembrie, 2026

DIICOT a instituit vineri sechestru asupra a 111 imobile (construcții și terenuri) și asupra sumelor existente în conturile inculpaților până la concurența sumei de 114,9 milioane lei, în Dosarul contrabandei cu produse petroliere.

În total, transmite DIICOT, 43 de inculpați sunt cercetați, sub control judiciar, pentru săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, evaziune fiscală,  obținere ilegală de fonduri, înșelăciune, deturnare a licitațiilor publice și abuz în serviciu, unele dintre acestea în formă continuată și cu consecințe deosebit de grave.

Pe parcursul perchezițiilor efectuate joi în București și județele Constanța, Bacău, Prahova, Galați și Ilfov, au fost identificate și ridicate înscrisuri, medii de stocare a datelor, sume de bani în lei și diverse valute, precum și alte mijloace de probă.

Printre cei vizați de anchetă se numără șeful Biroului Vamal Constanța și inspectori vamali din acest județ, șeful inspecției fiscale din cadrul ANAF Bacău, directori de la Oil Terminal Constanța și angajați de la CEC Bank București.

Gabriel Daraban și-a dat demisia din poziția de director comercial al Oil Terminal miercuri, cu mai puțin de o zi înaintea perchezițiilor ce au fost declanșate joi dimineața de către procurorii DIICOT, conform informațiilor Digi24.ro.

Gruparea infracțională ar fi fost constituită în 2023 și ar fi pus la punct un mecanism complex pentru introducerea petrolului rusesc în România și evitarea plății taxelor și impozitelor aferente comerțului cu benzină și motorină. În presupusa schemă ar fi fost implicate două firme din Malta și Elveția, fiind folosite facturi fictive și alte operațiuni comerciale pentru eludarea obligațiilor fiscale.

(Citește și: Șeful Biroului Vamal Constanța, cel al inspecției fiscale din ANAF Bacău, directori de la Oil Terminal Constanța și alți funcționari, suspecți într-un dosar de contrabandă de produse petroliere rusești)

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