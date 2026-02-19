Bilanț DNA 2025 – sechestre pe bunuri în valoare totală de 254 mil. lei

DNA a gestionat în 2025 un număr de 2.599 de dosare nou intrate, dintr-un stoc total de 5.556, iar 792 de persoane au fost trimise în judecată, aproape o treime având funcţii de conducere, control sau demnitate publică, a rezumat procurorul șef al Direcției, Marius Voineag, joi, la bilanțul activității instituției.

DNA a vizat anul trecut corupţia la nivel înalt şi a pătruns în zone unde anterior intervenţia era considerată imposibilă, a arătat el.

Statistica:

Au fost soluționate 1.592 de cauze, fiind întocmite 114 rechizitorii şi semnate 253 de acorduri de recunoaştere a vinovăţiei.

Per total, 792 de persoane au fost trimise în judecată, cu 16% mai mulți decât în anul anterior.

Dintre cei trimiși în instanță, 247 au fost persoane care ocupau funcţii de conducere, control sau demnitate publică.

Marius Voineag a mai spus că a scăzut procentul achitărilor definitive: ”Procentul achitărilor definitive a coborât la 9.59%. faţă de 21,52% în anul anterior. Dosarele restituite definitiv s-au redus la doar 1,63% din totalul trimiterilor în judecată faţă de 6,42% în 2024. Infirmarea sau redeschiderea urmăririi penale a fost dispusă în doar 22 de cauze, adică în 1,38% din totalul cauzelor soluţionate”.

Sechestru pe bunuri în valoare de 254 milioane lei

”În ceea ce priveşte confiscarea produsului infracţional, recuperarea banilor obţinuţi prin corupţie a fost încă de la bun început una dintre priorităţile definitorii ale mandatului meu. În 2025 am indisponibilizat efectiv bunuri în valoare de 254 de milioane de lei, iar soldul total la sfârşitul anului depăşea 320 de milioane de lei, o sumă care întrece bugetul anual al instituţiei”, a declarat Marius Voineag, joi, la bilanţul DNA.

”Am preluat cu un an în urmă, un an şi jumătate, competenţe inclusiv în combaterea marii evaziuni fiscale, acolo unde au ieşit acuzaţii în spaţiul public, în materie penală în dosare cu zeci de milioane de lei, fiind aplicate în acelaşi timp sechestre pe bunuri concret individualizate tocmai pentru a facilita recuperarea produsului infracţional”, a mai declarat Marius Voineag.

