Fostul ministru de Finanțe Sebastian Vlădescu și fostul președinte Eximbank Ionuț Costea (cumnatul lui Mircea Geoană), eliberați din închisoare – Curtea Supremă a admis recursurile în casație

Fostul ministru al Finanţelor Sebastian Vlădescu şi Ionuţ Costea, fostul preşedinte Eximbank şi cumnat al lui Mircea Geoană, condamnaţi în dosarul de corupţie legat de plata lucrărilor la tronsonul de cale ferată Bucureşti – Constanţa, au fost puşi în libertate, după ce Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a admis cerererile de recurs în casaţie formulate de cei doi.

Decizia ÎCCJ este definitivă.

Magistraţii au menţinut dispoziţiile privind confiscarea specială şi măsura sechestrului asigurător instituită asupra bunurilor celor doi.

Măsurile civile dispuse totalizează peste 7 milioane de lei şi peste 4 milioane de euro. Decizia este definitivă.

”Cu majoritate, admite cererile de recurs în casaţie formulate de inculpaţii Vlădescu Sebastian Teodor Gheorghe şi Costea Mircea Ionuţ împotriva deciziei penale nr. 48 din data de 26 mai 2023, pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Completul de 5 judecători în dosarul nr. 860/1/2022. Casează, în parte, decizia penală recurată, numai în ceea ce priveşte soluţia de condamnare a inculpatului Vlădescu Sebastian Teodor Gheorghe pentru infracţiunile de luare de mită prevăzute de art. 289 alin. (1) din Codul penal, cu aplicarea art. 6 şi art. 7 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 78/2000 şi art. 5 din Codul penal şi a inculpatului Costea Mircea Ionuţ pentru infracţiunea de complicitate la luare de mită prevăzută de art. 48 alin. (1) din Codul penal, raportat la art. 289 alin. (1) din Codul penal, cu aplicarea art. 6 şi art. 7 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 78/2000 şi art. 5 din Codul penal”, se arată în minuta Înaltei Curţi.

Magistraţii au dispus încetarea procesului penal pornit împotriva lui Sebastian Vlădescu pentru cele două infracţiuni de luare de mită ca urmare a împlinirii termenului de prescripţie penală.

Din acelaşi motiv judecătorii au hotărât încetarea procesului penal pornit şi împotriva lui Ionuţ Costea pentru complicitate la luare de mită.

”Anulează formele de executare emise în baza deciziei atacate şi dispune punerea de îndată în libertate a inculpaţilor Vlădescu Sebastian Teodor Gheorghe şi Costea Mircea Ionuţ, dacă nu sunt arestaţi într-o altă cauză. Menţine dispoziţiile din decizia penală recurată privind confiscarea specială şi măsura sechestrului asigurător instituită asupra bunurilor aparţinând inculpaţilor Vlădescu Sebastian Teodor Gheorghe şi Costea Mircea Ionuţ. Menţine celelalte dispoziţii ale deciziei penale recurate care nu sunt contrare prezentei hotărâri”, a precizat sursa citată.

Explicațiile Curții: „Într-un stat de drept, justiţia funcţionează după reguli”

A existat şi o opinie separată, în sensul respingerii, ca nefondate, a cererilor de recurs în casaţie formulate de Sebastian Vlădescu şi Ionuţ Costea.

ICCJ a explicat, printr-un comunicat, de ce au fost luate aceste hotărâri.

„Reamintim că, într-un stat de drept, justiția funcționează după reguli, nu după circumstanțe. Indiferent de calitatea persoanelor vizate sau de percepția publică, instanțele sunt obligate să aplice legea și Constituția, dovadă de independență a justiției, garanțiile pentru cetățenii obișnuiți, ca și pentru persoanele cu notorietate, sunt aceleași în fața legii. Soluțiile de punere în libertate exprimă respectarea unei decizii constituționale care face parte din ordinea de drept”, menționează ÎCCJ într-un comunicat.

”Deciziile de astăzi prin care Sebastian Vlădescu şi Mircea Ionuţ Costea au fost puşi în libertate în urma constatării prescripţiei răspunderii penale sunt o consecinţă a aplicării Deciziei nr. 50/2025 a Curţii Constituţionale, care reafirmă principiul conform căruia legea procesual penală trebuie să respecte dreptul la apărare, egalitatea de şanse şi accesul efectiv la Justiţie. În acelaşi timp, decide clar că modificările procedurale nu compromit responsabilitatea civilă sau măsurile patrimoniale existente. Instanţele sunt obligate să aplice legea şi Constituţia, chiar şi atunci când efectele pot fi percepute ca nepopulare”, a transmis Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.

ICCJ a mai afirmat că ”este important de subliniat că decizia CCR afectează doar aspectul penal al cauzelor vizate, obligaţiile civile şi măsurile de confiscare dispuse rămânând valabile, astfel încât interesul public în repararea prejudiciilor este asigurat”.

Astfel, Sebastian Vlădescu trebuie să achite sumele de 3.990.248,60 lei şi de 65.000 Euro, prejudiciul reţinut în sarcina sa şi trebuie confiscată suma de 2.177.000 euro de la fostul ministru al Finanţelor.

De asemenea, prejudicul reţinut în sarcina lui Ionuţ Costea este de 3.121.328,41 lei şi de 1.919.900 Euro. Totodată, au fost menţinute măsurile asiguratorii instituite până la concurenţa sumelor confiscate, rezultând că măsurile civile dispuse totalizează 7.111.577,01 lei şi 4.161.9000 Euro.

Ionuţ Costea a fost condamnat în 26 mai 2023 la 6 ani de închisoare pentru complicitate la luare de mită, alături de fostul ministru al Finanţelor Sebastian Vlădescu, în dosarul de corupţie legat de plata lucrărilor la tronsonul de cale ferată Bucureşti – Constanţa.

