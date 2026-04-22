Sebastian Popescu, EY Parthenon: Avem destul de multe instrumente de finanțare a economiei, dar e nevoie de rapiditate și predictibilitate în implementarea lor

România dispune de un volum semnificativ de instrumente de finanțare nerambursabilă, însă complexitatea ridicată limitează accesul investitorilor și companiilor, este de părere Sebastian Popescu, partner și head of Grants & Incentives Advisory la EY Parthenon.

„Din această perspectivă a opțiunilor și a oportunităților, avem destul de multe instrumente. Pentru autorități cred că este important ca acest proces de implementare să fie rapid și predictibil, iar pentru investitori — să acționeze din timp pentru a putea pregăti proiectele și pentru a putea accesa aceste oportunități”, a declarat Popescu la conferința Finanțarea Dezvoltării: (Re)capitalizarea României și utilizarea tuturor instrumentelor de irigare financiară a economiei, organizată miercuri de CursDeGuvernare.ro .

„Există o arie extrem de largă. Doar la nivelul Comisiei Europene există peste 5.000 de programe de finanțare, de instrumente de finanțare nerambursabilă”, a declarat Popescu, subliniind că dificultatea majoră nu este lipsa resurselor, ci fragmentarea și dificultatea de navigare a acestora.

În ceea ce privește cadrul național, Popescu a menționat un amplu pachet de ajutoare de stat și finanțări, estimat la aproximativ 5 miliarde de euro până în 2032, destinat atât investitorilor locali, cât și celor străini. Acesta include scheme pentru investiții industriale, tehnologii avansate, reducerea deficitului comercial și dezvoltarea capacităților de producție.

De asemenea, sunt prevăzute finanțări dedicate tranziției verzi și mobilității, prin programe gestionate inclusiv prin Fondul de Modernizare, cu alocări de peste 1 miliard de euro în următorii doi ani.

Popescu a subliniat că succesul acestor instrumente depinde de implementarea lor: rapiditate, predictibilitate și claritate procedurală, elemente considerate critice pentru atragerea investițiilor și accelerarea proiectelor economice.

