Sebastian Burduja, despre PNRR: Am recuperat toate jaloanele din cererea 2 de plată. În 6 luni îndeplinim și jalonul privind guvernanța corporativă din cererea 3

România a recuperat toate jaloanele ratate din cererea PNRR de plată numărul 2, iar pe cererea 3 reţinerea este de 290 de milioane euro, din cauza jalonului pe guvernanţa corporativă, a anunțat miercuri Sebastian Burduja, ministrul Energiei, la Prima TV.

„Noi am recuperat toate jaloanele din cererea de plată nr 2, erau centralele în cogenerare, unde am reuşit să semnăm contractele şi era acel apel pentru producţia de hidrogen, unde iarăşi am reuşit să semnăm contractile. Din păcate, Autoritatea de audit a venit şi a exclus doi beneficiari, a invocat anumite motive, în paralel fie spus, acei beneficiari ne-au dat pe noi în judecată şi în primă instanţă au câştigat”, a spus ministrul Energiei.

El a precizat că Ministerul Energiei s-a conformat, pentru că nu are altă variantă. „Ca urmare a acestor excluderi, două contracte scoase afară, n-am ajuns la ţinta de producţie de hidrogen, contracte semnate şi s-a reţinut o sumă relativ mică, cred că sub 20 de milioane de euro, mică raportat la întreaga anvelopă din PNRR”, a mai spus el.

Burduja: În 6 luni vom îndeplini și jalonul privind guvernanța corporativă

Ministrul Burduja a precizat că în cererea de plată 3, Comisia a interpretat că România nu a respectat jalonul pe guvernanţa corporativă – oamenii din Consiliile de Supraveghere, de Administraţie, din companii de Energie.

„Acum suntem în proceduri de revocare acelor care sunt pe lista Comisiei, practic. Numiri noi, pe baza unor proceduri în baza legislaţiei. (…) În şase luni de zile vom îndeplini acest jalon şi nu vom pierde niciun bani. Deocamdată reţinerea e de 290 de milioane de euro, deci o sumă semnificativă şi nu accept niciun fel de situaţie în care noi n-am obţine toţi aceşti bani. Noi ne vom face toate procedurile ca la carte”, a completat ministrul PNL.

(Citește și: ”Avertisment Pro Infrastructura: „România va pierde bani europeni (și) de pe coridorul feroviar Cluj-Oradea. Întrebarea este câți” – Magistrala este inclusă în PNRR. Blocajele”)

***