Reclasificarea spitalelor produce primele nemulțumiri – Spitalul Colțea cere modificarea proiectului, Colegiul medicilor trimite avertismente

Conducerea Spitalului Colțea solicită modificarea proiectului de HG privind clasificarea acestor unități medicale, astfel încât Colţea să poată fi încadrat în categoria celor de importanță strategică și să nu piardă parte din finanțarea actuală.

Încadrarea pe noile criterii a început

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a anunţat începerea procesului de reclasificare a spitalelor publice, prima categrie care va fi definită fiind cea a spitalelor strategice.

Noul sistem ia în calcul dotările de înaltă performanţă şi cazurile complexe abordate în cadrul unui spital

”Procesul de reclasificare a spitalelor publice a început. De prea mult timp, sistemul sanitar funcţionează după un model de organizare învechit: tarife diferite şi inechitabile pentru serviciile medicale, reguli neclare şi categorii care nu mai reflectă realitatea din teren. Rezultatul este lipsa de coerenţă în administrarea spitalelor şi decizii care nu sunt întotdeauna corelate cu rolul real al fiecărei unităţi. Astăzi, împreună cu echipa mea din Ministerul Sănătăţii şi cu profesionişti din domeniul medical, am finalizat criteriile de selecţie pentru spitalele de importanţă strategică”, a declarat săptămâna trecută ministrul Sănătăţii.

Proiectul de Hotărâre de Guvern se află în transparenţă decizională.

Vor rămâne cinci tipuri de spitale, în loc de opt:

spitale judeţene de urgenţă

spitale judeţene clinice de urgenţă (universitare)

spitale clinice de urgenţă

spitale clinice monospecialitate

spitale de psihiatrie şi măsuri de siguranţă

Criteriile minimale pe care trebuie să le îndeplinească spitalele strategice (cumulativ):

structurǎ UPU

structură de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale

unitate de transfuzii sanguine

bloc operator cu minimum 10 săli de operaţie

secţie ATI clasificată categoria I

dotări esenţiale (CT, RMN, angiograf, radiologie digitală, laboratoare complete)

activitate de învăţământ, cercetare şi educaţie medicală continuă

indicatori clari de calitate (ex.: rata reinternărilor în 48 de ore ≤ 0,5%)

Primele reacții – Spitalul Colțea cere modificarea proiectului

Managerul Spitalului Colţea din Capitală, medicul Letiţia Coriu, a declarat pentru News.ro, că unitatea sanitară nu este de acord cu declasificarea, care ar induce o lipsă de bugetare pentru pacientul oncologic, și solicită ministrului Sănătăţii, Alexandru Rogobete, modificarea criteriilor pentru acest tip de spitale

Argumentele managerului Letiția Coriu:

Specialităţile de urgenţă oncologice şi ORL pentru care suntem pe piaţa servicilor de sănătate publice foarte performanţi nu sunt introduse în strategia acestui HG. Mai precis, la punctul 6b din această Hotărâre de guvern, nu este precizată specialitatea Oncologie şi specialitatea ORL pentru a putea fi spital clinic strategic. Faptul că nu suntem strategici induce o lipsă de bugetare pentru pacientul oncologic. Şi aşa cum noi ştim din Legea 293/2022 de Plan Naţional de Prevenire şi Combatere a Cancerului, noi trebuie să investim foarte mult în serviciile medicale pentru pacienţi oncologici.

Spitalul Colţea are adresabilitate din Moldova şi din zona de sud a României. Noi avem 60% din prezentări, din cele 20.000 de prezentări pe an, avem din afara Bucureştiului şi în special vin pacienţi cu patologie oncologică ORL sau din spitalele private care nu fac faţă oncologiei decât prin foi de zi. Şi toate complicaţiile pacientului oncologic în general şi în mod particular complicaţiile ORL, chirurgie ORL care a fost uitată, chirurgia ORL este uitată aproape din tot acest HG, toţi aceşti pacienţi se adresează nouă.

Am fost întotdeauna un spital monoprofil oncologic, al doilea spital din Bucureşti după Institutul IOB şi care avem chirurgie majoră oncologică, ORL oncologic, hematologie oncologică, oncologie, deci suntem practic cu comisii de oncologie funcţionale, avem gardă de laborator, gardă de ATI, gardă de imagistică şi funcţionăm continuu 24 de ore din 24, spre deosebire de alte spitale care sunt pe această listă deja declarate strategice şi care nu au ATI decât de la domiciliu sau alte specialităţi.

Poziția Colegiului Medicilor

Colegiul Medicilor din România (CMR) avertizează că, pe lângă dotări şi infrastructură, proiectul trebuie să aibă ”o abordare strategică privind resursa umană medicală” și să țină cont de dificultatea intervențiilor.

De asemenea, CMR recomandă ca în paralele să fie dezvoltate măsuri ”concrete privind recrutarea, retenţia şi formarea continuă a medicilor, inclusiv prin asigurarea unor condiţii de muncă adecvate, a stabilităţii profesionale şi a recunoaşterii responsabilităţilor asumate”.

”Colegiul Medicilor din România salută preocuparea autorităţilor pentru definirea unui cadru normativ coerent şi predictibil care să stabilească statutul spitalelor de importanţă strategică, în scopul asigurării unui nivel ridicat de siguranţă, calitate şi continuitate a actului medical, în situaţii de urgenţă, criză sanitară sau risc major pentru sănătatea publică”, a transmis organizaţia, într-un comunicat de presă.

Preşedintele Colegiului Medicilor, Cătălina Poiană, apreciază că ”este necesar ca, pe lângă îndeplinirea criteriilor de infrastructură şi dotare, să fie avută în vedere şi o abordare strategică privind resursa umană medicală”.

”Colegiul Medicilor din România subliniază că definirea spitalelor de importanţă strategică trebuie să fie, în mod obligatoriu, însoţită de politici coerente şi sustenabile de dezvoltare a resursei umane, în special a corpului medical. Prezenţa medicilor bine pregătiţi, motivaţi şi suficient numeric reprezintă elementul central care conferă, în viziunea CMR, caracter strategic unei unităţi sanitare, bineînţeles urmat de dotări şi infrastructură adecvate”, au mai transmis reprezentanţii Colegiului Medicilor.

