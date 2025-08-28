cursdeguvernare

joi

28 august, 2025

Stiri

Se scumpesc rovinieta și taxa de pod – Cresc și amenzile

De Iulian Soare

28 august, 2025

Guvernul a adoptat joi o Ordonanţă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România, care prevede actualizarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România, în conformitate cu prevederile incluse în Pachetul 1 de măsuri fiscal-bugetare.

Astfel, rovinieta se scumpește de la 2,5 la 3,5 euro pentru o zi, de la 3,3 la 6 euro pentru 10 zile, de la 5,3 la 9,5 euro pentru 30 de zile, de la 8,4 la 15 euro pentru 60 de zile şi de la 28 la 50 de euro pentru 12 luni.

Taxa de pod pentru autoturisme va fi majorată de la 13 lei la 19 lei pentru o singură trecere a podurilor peste Dunăre între Feteşti şi Cernavodă şi de la 11 lei la 16 lei pentru o singură trecere a podului peste Dunăre între Giurgeni şi Vadu Oii.


Impactul generat de majorarea tarifelor va fi de aproximativ 30 milioane euro.

Ordonanţa prevede şi actualizarea cuantumului amenzii contravenţionale aplicate utilizatorilor în cazul lipsei rovinietei valabile prevăzut în anexa nr.2. Astfel, amenda aplicată în cazul lipsei rovinietei valabile pentru autoturisme creşte, de asemenea, de la 275-550 lei în prezent, la 500-1.000 lei. Actul normativ prevede actualizarea cuantumului amenzii contravenţionale aplicabile utilizatorilor în cazul lipsei peajului (taxei de pod) valabil prevăzut în anexa nr. 4.

Mai precis, amenzile minime pentru neplata taxei de pod se vor majora de la 130 de lei la 190 de lei, iar cele maxime de la 260 de lei la 380 de lei.

Valoarea amenzilor a fost calculată în raport cu taxa pentru trecerea podului de la Feteşti, fiind de zece ori tariful de trecere, în cazul amenzii minime, şi de douăzeci de ori tariful de trecere – pentru amenda maximă.

Cititi si: Taxă de drum: Guvernul face primul pas pentru implementarea unui nou sistem de tarifare rutieră

***


Google New Urmărește-ne pe Google News
