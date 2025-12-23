Se schimbă condițiile de angajare a muncitorilor străini – e vizată combaterea imigrației ilegale

Guvernul a lansat în dezbatere publică proiectul ordonanţei de urgenţă privind înregistrarea şi obligaţiile angajatorilor străini, precum şi autorizarea şi funcţionarea agenţiilor de plasare a lucrătorilor străini pe piaţa muncii din România.

Potrivit Executivului, iniţiativa legislativă răspunde unei realităţi economice şi sociale majore: deficitul accentuat de forţă de muncă din mai multe sectoare ale economiei româneşti, concomitent cu necesitatea consolidării mecanismelor de protecţie a lucrătorilor străini, prevenirea exploatării prin muncă şi combaterea migraţiei ilegale.

În comunicat se arată că proiectul propune un cadru legal unitar, modern şi digitalizat, care urmăreşte:

Digitalizarea completă a proceselor de angajare a lucrătorilor străini, prin operaţionalizarea platformei oficiale WorkinRomania.gov.ro, ca punct unic de interacţiune între angajatori, agenţii de plasare şi autorităţile statului;

Introducerea cererii unice, care simplifică şi eficientizează procedurile administrative necesare angajării lucrătorilor străini;

Înregistrarea obligatorie a angajatorilor care doresc să încadreze în muncă cetăţeni din state terţe, într-un registru oficial;

Reglementarea clară a activităţii agenţiilor de plasare, printr-un mecanism de autorizare bazat pe criterii obiective de eligibilitate, reputaţie profesională şi capacitate financiară;

Introducerea Listei ocupaţiilor deficitare, aprobată prin hotărâre a Guvernului şi actualizată periodic, ca instrument transparent de corelare a admisiei lucrătorilor străini cu nevoile reale ale pieţei muncii din România;

Vizele vor fi diferențiate:

D/AM1 – pentru lucrători înalt calificați, activități speciale, cadre didactice, cercetători, artiști sau sportivi profesioniști;

D/AM2 – pentru lucrători permanenți, sezonieri și transfrontalieri, prin intermediul agențiilor de plasare.

Alinierea legislaţiei naţionale la standardele europene şi internaţionale în materie de migraţie, respectarea drepturilor fundamentale ale lucrătorilor şi combaterea traficului de persoane.

Prin aceste măsuri, proiectul urmăreşte să creeze un echilibru real între nevoile legitime ale angajatorilor, buna funcţionare a pieţei muncii şi protejarea lucrătorilor, precizează sursa citată. Guvernul încurajează angajatorii, agenţiile de plasare a forţei de muncă, organizaţiile sindicale şi patronale, organizaţiile neguvernamentale, precum şi societatea civilă să analizeze proiectul de act normativ şi să transmită observaţii, propuneri sau recomandări în cadrul procedurii de transparenţă decizională.

„Contribuţiile tuturor actorilor interesaţi sunt esenţiale pentru a asigura un cadru legislativ echitabil, eficient şi adaptat realităţilor pieţei muncii, care să susţină dezvoltarea economică a României şi să consolideze protecţia persoanelor implicate în procesele de migraţie în scop de muncă”, se subliniază în comunicat.

Proiectul de act normativ şi Nota de fundamentare sunt disponibile pe pagina Cancelariei prim-ministrului https://cancelarie.gov.ro/transparenta/, iar observaţiile pot fi transmise în perioada de consultare publică stabilită conform prevederilor articolului 7 alineat 13 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit Inspectoratului General pentru Imigrări, până la 30 septembrie 2025 au fost eliberate 83.914 avize de angajare/detașare, cu alte 7.418 în curs de soluționare. Numărul străinilor cu permise de ședere temporară pentru muncă era de 136.023.

În ultimii ani, contingentul anual de lucrători străini a crescut de la 30.000 în 2019 la 100.000 începând cu 2022, nivel menținut și pentru anul 2025. Autoritățile semnalează însă o diferență constantă între avizele emise și vizele efectiv utilizate, ceea ce a alimentat suspiciuni privind migrația ilegală și utilizarea abuzivă a procedurilor.

