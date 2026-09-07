Se profilează o penurie de combustibil pentru nave, pe fondul reducerii ofertei de către rafinării – Creștere cu 76% a prețului în hub-ul de la Singapore

O penurie de păcură utilizată de nave și centralele electrice se profilează pentru trimestrul al treilea, pe măsură ce rafinăriile, tot mai afectate de războaiele care au perturbat atât procesarea țițeiului, cât și traficul petrolier, acordă prioritate producției de motorină și altor produse, în detrimentul păcurii, potrivit Reuters.

În timp ce țițeiul a evitat creșteri majore de preț în ultimele luni, prețurile produselor rafinate au explodat, în condițiile în care grevele care au afectat rafinăriile din Rusia și Orientul Mijlociu, precum și restricțiile asupra traficului maritim, au perturbat fluxurile. China și-a redus, de asemenea, capacitatea de rafinare și exporturile pentru a evita epuizarea stocurilor.

Restrângerea ofertei amenință să majoreze și mai mult costurile pentru armatori și producătorii de energie electrică, care se confruntă deja cu perturbări cauzate de războaie. Costurile mai mari ale combustibilului marin ar putea, la rândul lor, să se reflecte în tarifele de transport maritim.

Asia va fi cea mai afectată

Asia va fi cea mai afectată, deoarece depinde cel mai mult de fluxurile de petrol din Golf, perturbate de războiul din Iran. Singapore, cel mai mare hub mondial pentru alimentarea navelor cu combustibil, importă mai mult de jumătate din necesarul său de aproape 1 milion de barili pe zi, potrivit datelor privind importurile furnizate de Kpler. Compania de consultanță Rystad are o perspectivă similară.

Se estimează că deficitul va ajunge la 218.000 de barili pe zi în trimestrul al treilea, potrivit unei prognoze a companiei de consultanță Energy Aspects. Acesta ar fi primul deficit estimat de companie de la trimestrul al treilea din 2025, când acesta a fost unul marginal, de doar 6.000 de barili pe zi.

„Din cauza perturbării prelungite a aprovizionării din Orientul Mijlociu, ne așteptăm ca oferta de păcură să rămână extrem de restrânsă în trimestrul al treilea”, a declarat pentru Reuters Valerie Panopio, analist Rystad.

Păcura se alătură benzinei, motorinei și combustibilului pentru avioane printre produsele rafinate a căror ofertă întâmpină dificultăți în a ține pasul cu cererea. Prețurile motorinei din SUA au atins vineri niveluri record, pe fondul reluării ostilităților dintre SUA și Iran și al atacurilor ucrainene asupra rafinăriilor rusești, care au accentuat perturbările aprovizionării.

Faptul că rafinăriile aleg să producă mai mult din aceste alte produse, pentru a profita de marjele de profit mai mari, a făcut ca păcura să fie afectată și mai puternic.

Rafinăria Dangote din Nigeria, cu o capacitate de 650.000 de barili pe zi, și-a majorat, de exemplu, exporturile de motorină, benzină și combustibil pentru avioane, în timp ce exporturile sale de păcură au scăzut, potrivit Kpler.

Dangote și alte rafinării pot utiliza păcura drept materie primă în instalațiile de rafinare secundară pentru a produce alte tipuri de combustibili.

„Nivelurile record de scăzute ale stocurilor de benzină și motorină vor determina rafinăriile din întreaga lume să maximizeze funcționarea instalațiilor secundare, folosind mai multă păcură ca materie primă, ceea ce va duce, la rândul său, la înăsprirea balanței dintre oferta și cererea de păcură”, a declarat Royston Huan, analist la Energy Aspects.

Stocurile de benzină deținute independent în hub-ul Amsterdam-Rotterdam-Anvers au atins pe 27 august cel mai scăzut nivel din aproape cinci ani. Stocurile de produse distilate de pe Coasta de Est a SUA, care includ motorina, au coborât la un nivel record în săptămâna încheiată la 28 august.

Prețul a crescut cu 76% în principalul hub, Singapore

Nivelurile stocurilor și prețurile păcurii reflectă deja presiunile existente.

Stocurile sunt cu aproximativ 30% sub mediile sezoniere din ultimii trei ani în principalele hub-uri — Singapore, Amsterdam-Rotterdam-Anvers și Fujairah — potrivit datelor compilate de Reuters.

Navele care parcurg rute mai lungi pentru a evita punctul critic de tranzit petrolier Bab el-Mandeb sau chiar Marea Roșie, din cauza amenințărilor militanților houthi, contribuie, de asemenea, la creșterea cererii, a remarcat Panopio.

Prețul principalului combustibil utilizat în transportul maritim, păcura cu conținut foarte scăzut de sulf (VLSFO), a crescut cu 76% de la începutul războiului din Iran, ajungând la puțin sub 825 de dolari pe tonă metrică, echivalentul a aproximativ 130 de dolari pe baril, în Singapore, la 1 septembrie, potrivit datelor platformei de prețuri pentru combustibil naval ZeroNorth.

Această creștere depășește avansul de 40% al țițeiului Brent de referință în aceeași perioadă.

Producția rafinăriilor din Rusia, afectată de atacurile ucrainene cu drone

Atacurile ucrainene cu drone au afectat producția rafinăriilor din Rusia, iar exporturile rusești de păcură au atins în august un minim record de 591.000 de barili pe zi, în scădere de la o medie de peste 860.000 de barili pe zi în 2025, potrivit datelor Kpler disponibile începând din 2017.

Exporturile de păcură din Orientul Mijlociu au scăzut cu 45% de la un an la altul, ajungând la o medie de 447.000 de barili pe zi în perioada martie-august, potrivit datelor Kpler.

Printre opririle rafinăriilor din Orientul Mijlociu s-a numărat și rafinăria Al-Zour din Kuweit, unul dintre principalii exportatori de păcură. Aceasta a exportat un singur transport de 26.000 de barili pe zi din martie, comparativ cu aproximativ 191.000 de barili pe zi în ianuarie-februarie, potrivit datelor Kpler.

***