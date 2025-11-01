Se prelungeste termenul pînă la care administrațiile locale pot cere împrumuturi pentru investiţiile şi termoficare

Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, a anunțat, sâmbătă, prelungirea perioadei în care primăriile şi consiliile judeţene pot cere împrumuturi, prin Trezoreria Statului, pentru investiţiile locale şi termoficare. Noul termen este 31 decembrie 2025, fiind introdus şi un plafon suplimentar de 250 milioane lei dedicat termoficării – pentru plata facturilor restante şi acoperirea pierderilor din furnizarea agentului termic.

„Am propus şi adoptat în Guvern prelungirea până la 31 decembrie 2025 a perioadei în care primăriile şi consiliile judeţene pot cere împrumuturi de la stat, prin Trezoreria Statului. Aceste împrumuturi sunt bani pe care statul îi pune temporar la dispoziţia autorităţilor locale pentru a le sprijini să finalizeze proiecte europene din PNRR, să continue investiţiile locale şi, în același timp, să asigure finanţarea serviciilor de termoficare”, a transmis, sâmbătă, ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare.

Potrivit acestuia a fost introdus un plafon suplimentar de 250 milioane lei dedicat termoficării – pentru plata facturilor restante şi acoperirea pierderilor din furnizarea agentului termic.

„Astfel, oraşele vor putea asigura încălzirea populaţiei în sezonul rece 2025–2026”, precizează ministrul.

Împrumuturile sunt acordate în condiţii avantajoase, cu dobândă redusă, perioadă flexibilă de rambursare (1–10 ani) şi 12 luni de graţie.

„Sunt măsuri concrete prin care continuăm să sprijinim administraţiile locale să ducă la capăt proiectele de investiţii şi ajutăm comunităţile să treacă iarna în siguranţă, fără riscul întreruperii serviciilor de termoficare. Cred că investiţiile locale sunt printre motoarele dezvoltării României. Vom continua să oferim instrumente financiare stabile şi flexibile pentru ca autorităţile locale să poată construi, moderniza şi oferi servicii de calitate pentru toţi. Dezvoltarea comunităţilor înseamnă, în final, o Românie mai puternică”, apreciază ministrul.

Guvernul a aprobat în această săptămână o ordonanţă de urgenţă pentru prorogarea termenului prevăzut de OUG nr. 25/2025 pentru asigurarea unor împrumuturi din Trezoreria Statului

„Prevederea adoptată de Guvern prelungeşte, până la sfârşitul anului, termenul în care unităţile administrativ teritoriale pot contracta împrumuturi din Trezorerie pentru asigurarea continuităţii serviciilor termice în sistem centralizat şi pentru susţinerea proiectelor finanţate din fonduri europene şi prin PNRR. Guvernul răspunde astfel solicitărilor formulate de unele comunităţilor locale şi de Asociaţia Municipiilor din România”, arăta Guvernul, într-un comunicat de presă.

Limita sumei pentru acordarea acestor împrumuturi se menţine la 1,5 miliarde de lei, cât a fost stabilit iniţial. Disponibilul rămas nealocat este de aproximativ 650 de milioane lei.

***