Se lansează Asternova Centru, un nou fond de capital de risc pentru startup-urile din Regiunea Centru

Asternova Centru este un fond de capital de risc dedicat exclusiv IMM-urilor și startup-urilor inovatoare din Regiunea Centru a României (județele Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș și Sibiu). Este lansat de un consorțiu format din Aster Capital Partners (administrator de fond, Franța), Iceberg Plus (lider administrativ local, Brașov) și Venture Booster (venture partner, accelerare și mentorat) — cu ADR Centru ca investitor ancoră, în cadrul Programului Regional Centru 2021–2027, arată un comunicat de presă al Iceberg Plus.

Mecanismul prin care funcționează: Fondul intervine acolo unde majoritatea companiilor rămân blocate: între finanțarea publică prin granturi și capitalul privat de creștere, în etapele de Pre-Seed și Seed, unde riscul perceput de investitorii tradiționali este ridicat, iar accesul la finanțare este limitat.

„Misiunea fondului este să finanțeze și să accelereze dezvoltarea startup-urilor inovatoare din regiune, oferind nu doar capital, ci și mentorat, acces la rețele de business și expertiză sectorială — astfel încât companiile finanțate să-și valideze produsele, să-și scaleze modelele de afaceri și să genereze impact economic local.

Dimensiune țintă a fondului: 8,06M €:

Capital disponibil pentru investiții: 6,52M €

40 companii finanțate

800 mii € țintă capital privat atras

Deciziile de investiție sunt luate de un Comitet de Investiții condus de Jean-Marc Bally (peste 20 de ani în venture capital și inovare) și Fabio Lancellotti (Partner la Aster Capital din 2010, peste 10 ani de experiență internațională în investiții VC în Europa, SUA și Israel), susținuți de o echipă locală de General Partners, analiști și experți în accelerare tehnică.

ADR Centru — investitor ancoră

ADR Centru participă în fond ca investitor public principal (Limited Partner), în cadrul schemei de ajutor de stat „Instrumentul financiar Fond de Capital de Risc”, parte din Programul Regional Centru 2021-2027 (Obiectivul Specific 1.1 — „Întreprinderi inovative pentru o regiune inteligentă”). Alături de capitalul public, fondul urmărește atragerea de capital privat complementar de la investitori independenți, printr-un proces structurat de fundraising, cu respectarea regulilor de conformitate (KYC/AML) și de ajutor de stat.



Sectoare prioritare: Fondul se concentrează pe domenii aliniate Strategiei de Specializare Inteligentă a Regiunii Centru (RIS3), fără a fi o listă exhaustivă: tehnologia informației și digitalizare (software B2B, AI, cybersecurity), industrii creative și gaming, industrie auto și mecatronică, aeronautică și apărare, energie verde și cleantech, tehnologie medicală (healthtech), agrotech, precum și alte domenii cu componentă inovatoare — Smart City, Edutech, Fintech.

Etapele de dezvoltare vizate

Pre-Seed — companii aflate la nivel de MVP/prototip validat, care au nevoie de capital pentru a

obține product-market fit și primii clienți. Estimăm 25 de investiții de acest tip.

Seed — companii cu produs deja lansat și tracțiune inițială pe piață, care au nevoie de capital

pentru extinderea pe piață. Estimăm 15 investiții de acest tip.

Comunicatul integral cu mai multe explicații poate fi găsit aici.

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