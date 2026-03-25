Şantierul Naval Mangalia intră în procedura de faliment – Damen Shipyards nu a aprobat planul de reorganizare. Motivele

În cadrul Adunării Generale a Creditorilor Șantierului Naval Mangalia, compania Damen Shipyards nu a aprobat planul de reorganizare al societăţii, ceea ce înseamnă declanșarea procedurii de faliment. Compania a explicat, într-un comunicat, că planul prezentat generează prejudicii importante pentru Damen Shipyards, însă rămâne deschisă găsirii unor soluții echitabile pentru toate părțile implicate.

Statul român deține la Șantierul Damen 51% din pachetul de acțiuni prin Șantierul Naval 2 Mai, iar compania olandeză Damen deține 49%, dar a avut dreptul de administrare.

Concluziile analizei realizate de Damen Holding pe planul de reorganizare propus de administratorul judiciar (CITR):

”Această evaluare atentă arată că planul propus exclude în totalitate rambursarea investiţiilor semnificative şi a împrumuturilor acordate de Damen Holding şantierului, atât în prezent, cât şi în viitor, ceea ce creează un dezechilibru major şi generează prejudicii substanţiale pentru Damen. Este important de menţionat că Damen nu va lua decizii care să afecteze interesele sale legitime sau pe cele ale angajaţilor, partenerilor şi celorlalte părţi implicate. Deşi compania rămâne angajată să sprijine viitorul şi posibila continuare a activităţii şantierului naval Mangalia, ţinând cont şi de situaţia angajaţilor acestuia, un astfel de sprijin poate fi oferit doar într-un cadru echitabil, care să reflecte pe deplin contribuţiile tuturor părţilor implicate”, menționează comunicatul companiei reprezentanţii Damen.

În forma actuală, planul de reorganizare nu îndeplineşte criterii considerate necesare de companie, însă Damen rămâne disponibilă pentru identificarea soluțiilor pentru supraviețuirea șantierului:

”Cu toate acestea, compania noastră rămâne deschisă dialogului şi este disponibilă să colaboreze cu toate părţile interesate pentru a identifica şi analiza soluţii alternative. Obiectivul nostru este să sprijinim un viitor durabil şi sustenabil pentru şantierul naval Mangalia, într-un mod corect pentru toate părţile implicate, inclusiv pentru Damen, care a realizat investiţii semnificative de-a lungul anilor”, precizează reprezentanţii Damen.

Obiectivele planului de reorganizare înaintat judecătorului sindic

Planul CITR propune implementarea unei măsuri de reorganizare prin transfer de business, structură juridică și operațională menită să asigure continuitatea activității șantierului naval, inclusiv preluarea salariaților și realizarea investițiilor necesare pentru menținerea capacităților tehnice și operaționale.

Mecanismul are ca obiectiv central conservarea valorii Damen Shipyards Mangalia, maximizarea gradului de recuperare a creanțelor și menținerea funcțională a unui activ strategic pentru economia națională.

″Planul de reorganizare pe care l-am depus oferă cea mai solidă și realistă șansă pentru angajați de a-și păstra locurile de muncă și pentru șantier de a beneficia de investițiile necesare modernizării și relansării pe termen lung. Obiectivul nostru este clar: continuitate, investiții și protejarea forței de muncă″, a declarat CEO-ul CITR, Paul Cîrlănaru.

Prioritatea este atragerea unui investitor strategic, pentru a putea susține procesele industriale și păstra forța de muncă specializată, avantaj competitiv al șantierului, urmând a fi organizată o licitație internațională, în condiții de maximă transparență și competitivitate.

″În perioada următoare, vom demara discuții cu potențiali investitori și actori relevanți din industrie interesați de această oportunitate strategică. Asigurăm deplină transparență în proces și vom pune la dispoziția celor interesați toate informațiile necesare pentru o analiză riguroasă, inclusiv prin organizarea de vizite în șantier, pentru evaluarea directă a activelor și a capacităților operaționale existente″, a declarat Florin Constantin, senior partner CITR și manager de proiect.

